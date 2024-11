Emma García paraliza 'Fiesta' y explota contra Kiko Jiménez por lo visto en directo

Kiko Jiménez ha sido protagonista de un momento tenso en 'Fiesta' durante una entrevista con Emma García. La conversación giraba en torno a la reciente reforma en el dormitorio de su hogar, una habitación previamente ocupada por Maite Galdeano. La pareja compartió en redes sociales el drástico cambio, y este fue el tema de inicio de la charla en 'Fiesta'.

Emma García notó una actitud más seria de lo habitual en Kiko Jiménez, comentándole: "Estás muy pensativo". Aunque el colaborador negó tener algún problema, su actitud distante hizo que la presentadora insistiera: "Kiko, ¿qué te pasa?. Te estoy preguntando por qué habéis subido a las redes una historia y te estoy preguntando desde el cariño".

La tensión aumentó cuando Emma García expresó su incomodidad con la actitud defensiva de Kiko Jiménez en 'Fiesta': "¿Qué te crees, que no te conozco? Tienes un rebote que no veas. Me toca mucho las narices que te esté tratando con todo el cariño y tú estés a la defensiva. Esto lo llevo fatal, ya os lo digo yo a todos".

| Mediaset

Finalmente, Kiko Jiménez reveló el motivo de su incomodidad, explicando que la realidad de la reforma de la habitación: "Te voy a decir el origen de lo que ha pasado. Quizás se puede malinterpretar porque la gente no sabe la realidad de lo que ha ocurrido. Sofía tenía una campaña publicitaria con una marca de muebles y lo que se hizo fue eso, una publicidad con la que se cambió y redecoró lo que era la habitación de Maite".

Emma García, al conocer la razón de la molestia, expresó su descontento con la forma en que Kiko Jiménez había manejado el tema. "¿Por qué no lo dices desde el principio? ¿Por qué tenemos que llegar a este momento? Yo también salto. No has sido sincero desde el principio, hasta que has empezado a estar a la defensiva", le recriminaba la presentadora de 'Fiesta'.

Visiblemente molesta, Emma García enfatizó la importancia de la honestidad en 'Fiesta': "Me gusta que las cosas se digan de una manera clara porque siempre pregunto y quiero saber vuestra opinión. Hasta que te he tenido que decir '¿Qué coño te pasa?' no me lo has contado y me ha molestado muchísimo. Cuando os pase esto, decírmelo desde el principio".