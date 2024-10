La gran confesión de Juan del Val en 'El Hormiguero' que no sabía si contar

Las tertulias de 'El Hormiguero' nunca pasan desapercibidas.Los controvertidos comentarios de Juan del Val acaban sembrando la polémica, aun sin él quererlo. Esta vez, ha vuelto a ser protagonista en la mesa ante una confesión, que no estaba seguro de contar.

Tras la entrevista de David Bustamante, Pablo Motos dio paso a su tradicional tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Una mesa que iba a estar llena de contenido político, comenzó destacando algo que repercute a la más estricta intimidad del colaborador.

"Juan, conocido últimamente como El Musculitos, te he visto presumiendo en redes sociales de tipo fit. No creo que sea postureo, es que lo aseguro", soltaba el presentador de 'El Hormiguero'. La reacción de Juan del Val no se hizo esperar, reconociéndole que "efectivamente, lo es".

Acto seguido, el colaborador se mostró un poco más serio para concienciar acerca de su duro proceso. "Me pensé si contarlo o no, porque los mensajes motivadores en redes no me gustan nada. Pero, sí es cierto que he hecho un esfuerzo importante por adelgazar y ponerme en forma", reveló el colaborador, sorprendiendo a la audiencia.

| Atresmedia

"Pensaba que no lo iba a lograr, y lo logré, he perdido 14 kilos", contaba orgulloso el marido de Nuria Roca, ante su gran cambio. Además, su testimonio se complementaba con videos que el programa puso en la pantalla de detrás, donde el colaborador entrenaba.

No obstante, la reacción de Nuria Roca también fue significativa, puesto que este proceso lo han vivido juntos. "¿Y cuánto de rabiosa estoy yo? Estoy rabiosa. El problema es que durante todo este tiempo ha sido tan escrupuloso, se lo tomado tan en serio...", contaba la colaboradora.

"Nos íbamos a cenar y yo me tomaba su vino y el mío, su comida y la mía", narraba indignada Nuria Roca. "A mí me ha hecho el efecto rebote que él no ha tenido, ¡lo he tenido yo!", exclamaba la mujer de Juan del Val.

Tamara Falcó, por su parte, también le dedicó unas palabras al colaborador. "Le estamos cogiendo ojeriza, nos estás dejando fatal", le reprochaba a Juan del Val. Así pues, dejando a un lado las bromas, el marido de Nuria Roca quiso puntualizar poniéndose más serio.

"Quiero matizar una cosa, y es que cada uno puede estar como le dé la gana. No es una obligación ni estar delgado ni estar gordo, cada uno puede estar como quiere. Que esto no parezca que estoy diciendo que hay que ponerse en forma, que lo haga quien quiera", comunicaba Juan del Val.

Nuria Roca respondió a su argumento revelando que "es verdad que se había abandonado un poco", algo que hizo saltar las alarmas de Pablo Motos. "Le critica porque no estaba en forma, pero también le critica porque se ha puesto en forma. Haga lo que haga, pierde", bromeaba el presentador.