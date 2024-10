La inesperada confesión de Cristina Pedroche sobre su vestido para las Campanadas

Se acerca el fin de año y eso solo puede significar una cosa: queda muy poco para ver con qué vestido sorprende Cristina Pedroche. Como la tradición manda, la popular presentadora se subirá al balcón de Antena 3 de la Puerta del Sol para despedir el año. Ahora bien, queda poco más de dos meses y todavía se desconocen muchos detalles de su nuevo vestido.

De hecho, Antena 3 no ha oficializado que vaya a presentar ella las campanadas. Sin embargo, la presentadora lo ha verbalizado en 'Zapeando' dando pistas de su nueva adquisición. Así pues, su presencia estaría más que garantizada, la de su acompañante no lo estaría tanto.

Hace unas semanas, desveló que iban "tardísimo", siendo esta la primera declaración de la presentadora sobre las campanadas de este año. Pero, ha sido en el programa de Dani Mateo donde ha decidido detallar un poco más sobre su vestido, confesando que está más calmada.

| Atresmedia

Natalia Ferviú aprovechó para intentar sonsacarle nuevas pistas sobre cómo se presentará a la Puerta del Sol. "Sé que Josie no me va a cascar nada, pero igual tú sí: y las campanadas, ¿qué?", preguntaba la colaboradora.

"El vestido ya está.Está lo que es la idea, el concepto, incluso me atrevería a decir el discurso. No el discurso escrito, sino la causa y muchas cosas ya se están haciendo", contaba orgullosa Cristina Pedroche.

Además, avanzó que "hay muchas personas trabajando", dejando claro que no tiene por qué preocuparse. "Este año estoy un poquito más relajada", comunicaba la presentadora, algo que provocó la pulla de Víctor Elías. "Eres igual que los políticos, no has dicho absolutamente nada", soltaba el colaborador.

Recordamos que Antena 3 volvió a hacer historia y reina por tercer año consecutivo en las Campanadas. La cadena arrasó un año más y fue líder imbatible con 9,1 millones de espectadores únicos, un 29% de share medio y 4,3 millones de televidentes de media en su emisión. Alcanzó un gran 34,6% entre los espectadores de 13 a 24 años y un 33% entre los de 25 y 34 años.

Además, en el minuto exacto de las Campanadas creció a un espectacular 34,4% de cuota media y 5,6 millones de espectadores. Sin duda, la aparición de Cristina Pedroche en las Campanadas sigue despertando interés año tras año.