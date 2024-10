Nadie se puede creer lo que ha hecho Cristina Pedroche con sus cejas en 'Zapeando'

Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender a los espectadores de 'Zapeando' en laSexta con una nueva locura. La colaboradora, que continúa ligada en exclusiva a Atresmedia, no teme experimentar con su apariencia. De hecho, esta vez decidió llevar su estilo a un nuevo nivel al hacer un cambio llamativo en sus cejas.

Antes de la emisión de este jueves 10 de octubre, Cristina Pedroche había dado pistas sobre su transformación a través de su cuenta de Instagram. "Como no os gustan mis cejas, hoy me las están aclarando... Lo que no sé es si dejarlas así o pintarlas de algún color", escribió la colaboradora. Con esta declaración, Cristina Pedroche adelantaba que algo peculiar estaba por llegar.

Durante la emisión de 'Zapeando', la colaboradora apareció con sus icónicas cejas prácticamente blancas, un cambio que no pasó desapercibido para los espectadores. Su rostro lucía completamente distinto y llamó la atención de todos. Hasta que la estilista Natalia Ferviú, invitada en el plató de 'Zapeando', comentó la transformación.

| Atresmedia

"Me he atrevido a ponerme las cejas así porque ella me ha dado su beneplácito. Me ha dicho que le gustaban", explicó Cristina Pedroche. La colaboradora reconoció que la aprobación de Natalia Ferviú, la que fuese jurado en 'Cámbiame' de Telecinco, le había dado el empujón que necesitaba para dar el paso.

Natalia Ferviú, por su parte, apoyó la decisión de Cristina Pedroche de forma entusiasta: "Absolutamente, hay que jugar", señaló la estilista. De hecho, también animó a la colaboradora a seguir explorando su creatividad estética. Este momento provocó que 'Zapeando' marcase un buen 5,7% de share y 484.000 seguidores en laSexta.

Recordamos que, más allá de su papel en 'Zapeando', Cristina Pedroche también estará al frente de las Campanadas de Antena 3. De hecho, hace meses develó que iban muy tarde, porque, aunque ya tienen pensado cómo será el vestido, aún no le habían tomado las medidas. Según explicó, esto lo solían hacerlo hace meses: "Ya está todo pensado, cómo va a ser, pero, normalmente, me las toman antes del verano".