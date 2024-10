Boris Izaguirre señala lo que muchos piensan de 'La Revuelta' en pleno directo de La 1

Este jueves, Boris Izaguirre regresó a La 1 como colaborador de '59 segundos', dos años después de abandonar la cadena para incorporarse a Telecinco como colaborador de 'TardeAR'. El venezolano participó en un debate sobre los recientes audios del rey emérito Juan Carlos I hablando con Bárbara Rey. Sin embargo, Boris Izaguirre también utilizó su turno de palabra para lanzar una clara crítica sobre 'La Revuelta'

Durante la emisión, Gemma Nierga preguntó a sus compañeros cómo habían cambiado sus percepciones sobre el monarca tras escuchar los audios. "¿Cómo ha cambiado vuestra imagen del rey después de escuchar estos audios? ¿Boris ha cambiado?", cuestionó la presentadora de '59 Segundos'.

Boris Izaguirre respondió con franqueza, asegurando que su visión del rey no había cambiado. "No, no ha cambiado. Sigo considerando que el rey, es verdad que aportó mucho para la democracia, pero no ha podido escapar a un drama generacional que es pertenecer al patriarcado y defender el machismo. En el fondo yo pensaba que él cambiaría, pero no ha cambiado".

Yo pensaba que él cuando pidió perdón lo estaba pidiendo en serio y luego hemos descubierto que no ha sido así. Y cuando le preguntaron en Sanxenxo si podía dar explicaciones a su conducta de haberse marchado a un paraíso fiscal dijo que no tenía explicaciones que dar y ahí también me di cuenta de que él no había cambiado", añadía.

| RTVE

Acto seguido, Boris Izaguirre utilizó su turno para lanzar una crítica al programa de David Broncano, donde habían sido invitados Berto Romero y Andreu Buenafuente. "Pero insisto por ejemplo venimos de ver 'La Revuelta' hace unos minutos donde estaban contando unos chistes machistas. Toda esta historia del rey para mí es como un chiste de esos que estaban contando en 'La Revuelta'", decía el colaborador.

Sin embargo, mostró una visión optimista sobre la audiencia del programa. "Pero agradezco y me alegro de pensar que la generación que ve ‘La Revuelta’ está alejada de ese machismo y de ese patriarcado", explicaba.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y Pilar Eyre, también presente en la tertulia, se mostró en desacuerdo. "Perdona Boris, por favor, decir que es un chiste todo lo que acabamos de escuchar todas estas barbaridades, a mí me parece gravísimo", replicó la periodista.

Sin embargo, Boris Izaguirre no se echó atrás y mantuvo su postura, contestando: "Pues claro que es un chiste. ¿No te parece que Bárbara Rey esté haciendo de presentadora y política después de hacer el amor es un chiste?".

Pilar Eyre concluyó con un comentario crítico hacia la figura del rey emérito, señalando que la situación era más que un mero chiste: "No, no me parece que sea un chiste. Me da mucha tristeza que hayamos tenido casi 50 años de un rey que no solo ha engañado a su mujer, sino que nos ha engañado a todos los españoles. Cada año que hablaba en Nochebuena de su familia, les estaba engañando a ellos y a todos".