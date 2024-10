La confesión de José Manuel Parada que pocos sabían de su relación con Isabel Pantoja

Ahora no hay vuelta atrás para Isa Pantoja. Su dura entrevista en 'De Viernes' ha provocado, a su vez, la resurrección mediática de todos aquellos que tuvieron relación con la familia Pantoja. José Manuel Parada aprovechó su intervención en 'Mañaneros' para contar cómo veía él la situación con la hija de Isabel Pantoja.

De este modo, el programa matinal de La 1 también se ha hecho eco de la sonada entrevista y aprovechando la relación que le unía con la familia, invitaron al colaborador. "Tú querías tener un hijo con Isabel Pantoja", pronunciaba con firmeza Lydia Lozano dirigiéndose a José Manuel Parada.

El colaborador, lejos de callarse, lo reconoció argumentando el por qué lo deseaba. "Pues sí, lo pedí, ¿hay algo de malo? Me parecía una muy buena madre. Aunque viendo los últimos acontecimientos no sé si estaba muy acertado", confesaba el colaborador.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que le preguntaron al periodista si fue "antes o después de la adopción". "A mí me parecía una buena madre, en la adopción, Isa Pantoja, era la niña mimada de allí", desvelaba el colaborador. A su vez, Adela González insistía en el hecho de que él quisiera formar una familia con la tonadillera.

"¿Es verdad? ¿Te hubiera gustado?", preguntaba la presentadora de 'Mañaneros'."Entonces sí, ahora no", respondió José Manuel Parada, cambiando de opinión tras el duro testimonio de Isa Pantoja.

Aun así, el colaborador se atrevió a sorprender al programa con una confesión. "El mimo que le daba entonces a Isabelita era total y absoluta, después la cosa cambió cuando la niña se hizo mayor. El problema no era con la madre, era con el resto de la familia", sostenía el colaborador.

Así pues, el periodista desmiente que la hija de Isabel Pantoja no haya recibido cariño por parte de su madre. Es más, incluso se mojó sobre las duras palabras de Isa Pantoja durante su entrevista.

"Yo cuando he oído ciertas cosas me he sentido totalmente identificado, sobre todo cuando dice 'qué mal le he hecho para que prescinda de mí'. Yo eso me lo he preguntado muchas veces, tendría que estar agradecida de no haber contado nada de todo lo que he vivido con ella. Por eso, me identifiqué totalmente con Isa", comunicaba el periodista, dolido con la tonadillera.