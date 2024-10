Juan del Val paraliza 'El Hormiguero' con sus palabras sobre la serie de Pedro Sánchez

En la tertulia de 'El Hormiguero' de este martes, se debatió sobre 'Moncloa. Cuatro estaciones', la docuserie que sigue el día a día de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. La producción, dirigida por Curro Sánchez Varela, generó opiniones cargadas de ironía por parte de los colaboradores del programa, como Juan del Val.

De este modo, María Dabán no dudó en expresar su opinión con claridad: "Es todo como muy impostado. Parece el NO-DO del siglo XXI. Mi padre fue un día a ver "Los puentes de Madison" con una tía mía y dijo: 'Ah, ¿no hay NO-DO?'. 'No, papá, estamos en 1986. No hay NO-DO'".

Por su parte, Juan del Val fue más directo:"Les recomendaría a los votantes del PSOE, a los que Pedro Sánchez les caiga bien, que no lo vean. De verdad, porque lo van a pasar mal. Creo que podría poder verse en abierto todo el rato, para que se vea exactamente cómo es".

| Atresmedia

El periodista hizo hincapié en la relevancia del documental al mencionar: "Estáis aquí ironizando sobre su falta de interés, pero me parece que el documental es interesantísimo, porque define perfectamente a Pedro Sánchez". En un momento de la docuserie, recordó un pasaje que le resultó especialmente revelador: "Jo, macho, es que mi hija está sacando unas notas...".

Rubén Amón también aportó un comentario irónico: "En RTVE lo pueden poner todas las noches, antes del "Aló, Presidente"". A lo que Rosa Belmonte añadió: "Sí, como cuando ponían el himno de España en televisión al final del día". Belmonte también subrayó lo desactualizado de la producción: "Es una cosa desactualizada porque sale gente del pasado. Gente a la que Pedro Sánchez se ha liquidado. Sale[Adriana]Lastra, sale[Miquel]Iceta...".

Para cerrar el debate, Juan del Val siguió con su crítica: "Es cíclico. Porque Pedro Sánchez se carga a uno y luego lo coge. Se lo carga y luego lo coge",antes de que Pablo Motos decidiera pasar a otros temas para concluir la tertulia de 'EL Hormiguero'.