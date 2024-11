'Vomitivos': Juan del Val pierde los papeles para criticar al Gobierno por RTVE

En la tertulia de 'El Hormiguero' del pasado jueves, 31 de octubre,los colaboradores debatieron sobre el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana y la gestión de los políticos. Juan del Val, junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó, expresó su gran indignación por la ineficacia de los dirigentes frente a una situación de emergencia.

Cistina Pardo denunció la falta de reacción inmediata: "En situaciones así de devastadoras hay que preservar la dignidad de la gente". Juan del Val criticó la falta de agilidad en la administración: "España es un país extraordinario, pero no es para sentirse orgulloso de la gente que está gestionando todo esto. Me parece increíble que para solicitar una ayuda haya un problema burocrático. ¿Pero qué coño es esto? Hay que agilizar las cosas cuando son tan enormemente urgentes".

Unas palabras que Pablo Motos apoyó en 'El Hormiguero', criticando "la falta de eficacia" de los políticos: "Cuando hay un problema de verdad, no están. Están pensando en su culo y en lo que dirán al día siguiente de ellos. Nosotros somos la gente, nos merecemos un respeto".

| Atresmedia

Pablo Motos quiso abordar también la reciente reforma de RTVE, aprobada por el Gobierno y sus socios en el Congreso en un día de luto, lo cual tildó de "bajeza". "En un día de luto como ayer, el Gobierno y sus socios suspenden el pleno, menos un punto, porque tenían que votar la reforma de RTVE para hacerse con el control total de la televisión pública", dijo el presentador.

Cristina Pardo se unió a las críticas y cuestionó la oportunidad de esta decisión: "PP, Vox y Compromís se ausentaron del Congreso, pero el PSOE y sus socios siguieron adelante con el debate. Dieron una muestra de 'glotonería institucional' que no puedo entender porque esto se podría haber hecho en cualquier otro momento. A esa hora ya se conocía que había decenas de víctimas mortales por lo que había ocurrido en Valencia".

Sin embargo, fue Juan del Val quien se mostró más severo en su opinión sobre el Ejecutivo: "Esto es una inmoralidad. Interrumpen todo para poner a los suyos donde quieren ponerles, en RTVE. Saben que esto se va a sacar, pero es que les da igual. Me parecen tan enormemente miserables que me da vergüenza que hayamos votado a mucha de esa gente. Me parecen vomitivos. Es que les da igual lo que le pasa a la gente".