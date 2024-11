TVE cancela la semifinal de 'MasterChef Celebrity' por un inesperado motivo

La final de 'Masterchef Celebrity' está a la vuelta de la esquina. Acaba de comenzar la recta final del concurso de cocina con un imprevisto de última hora. Un motivo de peso cancela la emisión del próximo lunes, obligando a cambiar de día su semifinal.

Esta edición está siendo protagonizada por numerosas polémicas. Las grandes diferencias entre Marina Rivers y Pelayo Díaz han llevado el debate a las redes sociales. Muchos seguidores de 'Masterchef Celebrity' se han posicionado con la influencer, cargando contra el estilista por sus malas formas.

No obstante, la amistad entre Inés Hernand y Cristina Cifuentes también se ha llenado de críticas. Gran parte de la audiencia no lograba entender cómo, siendo tan distintas, han hecho una unión tan fuerte. Además, los defensores de la activista no terminan de encajar que pueda codearse con alguien que represente todo lo contrario que ella defiende.

| RTVE

'Masterchef Celebrity' descansará esta semana, ofreciéndole su espacio al programa de David Broncano. El partido de la Nations League entre España y Suiza ha obligado a TVE a tomar medidas respecto a su programación televisiva. Así pues, La 1 emitirá una edición especial de 'La Revuelta' a partir de las 22:40h, al acabar el partido.

Este especial de 'La Revuelta' no sería la primera vez que se lleva a cabo. Otro partido de la Nations League realizado en octubre obligó a TVE a seguir esa estrategia. Por tanto, la semifinal de 'Masterchef Celebrity' tendrá lugar el próximo lunes 25 de noviembre.

La novena edición VIP del concurso de cocina hará un pequeño parón para celebrar su semifinal al otro lunes, contemplando, en un principio, emitir su final el lunes 2 de diciembre. Un desenlace del que todavía se desconocen datos, puesto que todavía TVE no ha promocionado nada acerca de la final.

Francis Lorenzo, Inés Hernand, Marina Rivers, Pitingo y Pocholo Martínez-Bordiú se juegan su pase a la final de 'Masterchef Celebrity'. Una final que estará compuesta por los cuatro aspirantes que se ganen su puesto a la final el próximo 25 de noviembre.