El gesto de Julián Muñoz al equipo de 'Fiesta' que ha hecho enfadar a Emma García

El sábado 14 de septiembre se vivió un momento tenso en 'Fiesta' cuando Julián Muñoz protagonizó una polémica que dejó atónita a Emma García. El exalcalde de Marbella había reaparecido en televisión el día anterior en 'De Viernes', donde ofreció una entrevista sincera sobre su vida y su familia. Sin embargo, lo que parecía un cierre tranquilo de su intervención en los medios, dio un giro inesperado.

Todo comenzó cuando, alrededor de las 17:45 horas, Lucía Fernández, que estaba desplazada en Marbella, interrumpió la emisión para conectar en directo con Emma García. La reportera había tenido un breve encuentro con Julián Muñoz minutos antes, pero lo describió como "un poco distante". "Ha estado constantemente con el dedo hacia nosotros y hacia la cámara, me extraña porque siempre hemos sido educados con él", relató, visiblemente sorprendida.

El gesto al que se refería Lucía Fernández no tardó en generar debate en el plató, ya que varios colaboradores interpretaron que Muñoz había realizado una peineta a las cámaras. Desde el plató, Emma García se mostraba incrédula ante esa posibilidad, alegando que podría haber alguna explicación alternativa. "Tiene el dedo agarrotado", comentó intentando buscar una razón más benévola.

| Mediaset

No obstante, la situación se tornó más clara cuando Emma García decidió acercarse a la directora del programa, Eva Espejo, que tenía en su poder imágenes adicionales del controvertido momento. Tras revisarlas, la sorpresa de la presentadora fue evidente: "Estoy viendo las imágenes. Viene con esta señora y no mira a nuestra compañera, efectivamente. Tiene el dedo normal, todavía no lo tiene agarrotado".

En ese momento, la confirmación llegó: "Ah, pues sí, clarísimo, ha hecho una peineta, pero una señora peineta. De forma sutil, en esas imágenes, yo no la he visto", exclamó la presentadora, claramente sorprendida por el gesto.

La reacción de Emma García fue de desconcierto total. Tras la revelación, no pudo evitar preguntarse qué había motivado a Julián Muñoz a actuar de esa manera tras haber concedido una entrevista en la que, aparentemente, había podido expresarse libremente. "Después de dar una entrevista, donde él puede decir lo que le da la gana y hace un homenaje a su familia, ¿por qué ahora hace esto?", se cuestionó la presentadora.

Sin encontrar una respuesta clara, prosiguió visiblemente molesta: "¿Qué le ha sentado mal? ¿Qué le ha molestado?".