'Son explícitos': el nuevo trabajo de Gema Aldón en el que gana 4.000 euros al momento

Gema Aldón ha sorprendido al público con su nueva actividad profesional, que le genera ingresos significativos. Tras su paso por 'Supervivientes' y colaborar en 'Así es la vida', la joven ha decidido explorar un camino diferente en el mundo digital. La hija de Ana María Aldón se ha lanzado la creación de contenido para adultos.

Javier de Hoyos reveló en 'Ni que fuéramos' que Gema Aldón está ganando grandes cantidades económicas al mes gracias a la venta de imágenes y vídeos para adultos en Onlyfans. "En un mes muy bueno puedo ganar 3.000, 4.000 euros", confirmó la propia hija de Ana María Aldón una llamada telefónica. Además, reveló que cobra hasta 2.000 euros por una videollamada de 20 minutos.

Cuando se le preguntó si su contenido es explícito y si realiza videollamadas, Gema Aldón no dudó en responder: "Hago todo tipo de creación de contenidos", dejando claro que está satisfecha con su actual trabajo. Aunque la mayoría de los vídeos y fotos los hace ella sola, en ocasiones cuenta con la colaboración de otra persona, aunque aclaró que "no es lo normal".

| Mediaset

La relación de Gema Aldón con su madre ha sido objeto de interés, especialmente por cómo la diseñadora percibe esta nueva etapa profesional. La joven admitió que Ana María es "conocedora" de su trabajo, pero también que "no le gusta escucharlo". Cuando se le preguntó sobre la opinión de su madre, Gema Aldón fue contundente: "Me importa bien poco la opinión de nadie. Quiero tener comida para mí, para mi hija y vivir mi vida".

Hace aproximadamente un año, Gema Aldón comenzó a compartir este tipo de contenido en redes sociales. En octubre de 2023, 'Fiesta' mostró algunas de sus fotos, lo que impactó a su madre. "Durante la publicidad, dos segundos antes de sentarme en el plató, he visto dos imágenes y me impacta, qué quieres que te diga. Yo respeto su decisión, que ella haga lo que quiera, pero me impacta ver a mi hija", confesó Ana María Aldón en aquella ocasión.