Paula Echevarría ('Got Talent'): 'A veces nos ha regañado la dirección'

Paula Echevarría sigue siendo una de las grandes estrellas del jurado de 'Got Talent'. Telecinco ya ha estrenado, con éxito en audiencias, la décima temporada del talent show. Hablamos con Paula Echevarría, que en el marco del FesTVal de Vitoria nos cuenta como es para ella formar parte del jurado de 'Got Talent'.

¿Cómo vives ser la veterana de 'Got Talent' tan rápido?

Me he hecho veterana muy pronto, soy la segunda veterana de la mesa en dos temporadas. No cambia la cosa, pero con el paso del tiempo vas ganando confianza, conociendo el programa. Cosas que en la primera temporada no sabías por donde entrar o salir y ahora te relajas, dejas de pensar lo que dice la gente.

Esta temporada no la he visto, pero la frase de todos es "a ahora sí". Si dicen que ahora soy Paula Echevarría en estado puro, ¿qué cosas diría antes?

Tamara Falcó comentaba que no ha dicho que no a ningún niño. ¿Te pasa lo mismo?

Decir que no a un concursante cuesta mucho, pero a un niño no tengo valor. Esto no significa que todos los niños pueden venir sin ningún valor, pero con un niño cuesta mucho.

¿Qué disciplinas disfrutas más en el escenario de 'Got Talent'?

Cada temporada he ido cambiando. La primera me flipaba la magia, el año siguiente las acrobacias o la canción y este he estado muy pro con humor, el humor japonés que nos llega que es lo más marciano que existe. Cada temporada cambias de gustos.

No es la disciplina en sí, sino el show que te vienen a dar cada uno de ellos. Hay algunas que pueden parecer más monótonas y luego otros que vienen con el mismo show de siempre, pero presentado de otra manera, que te explota la cabeza. Cuanto antes hagas un show nunca visto mejor para ellos.

¿Hay alguna con la que no conectas?

No es que no conecte con alguna disciplina concreta, pero hay gente que te lo presentan de alguna manera que no. Hay veces que me aburro y eso es lo que hay que evitar.

Hay mil formas de hacer las cosas para generar en ti alguna sensación. Incluso el rechazo, porque yo le he dado síes a faquires que me generan rechazo porque lo paso mal y me genera asco. Aun así, si te traen un espectáculo de la leche y el tío que lo hace.

¿Cuesta reprimirse las lágrimas en 'Got Talent'?

Hay veces el que tenemos que aguantarnos muchos la emoción y las lágrimas. Muchas veces para no quedar de que estamos llorando en todo momento. Es importante emocionarte, pero no ponerte a llorar como una madalena. Hay casos que eso no es el kit de la cuestión.

¿Sientes presión al no querer repetirte a la hora de valorar?

Intento no repetirme a la hora de valorar, porque en la mesa también se hace show. Si cada vez que el jurado tiene que hablar fuera que todo ha sido correcto y ha estado bien, la gente apagaría la tele. Parte del espectáculo también está en la mesa y en todo el show que tenemos que dar.

Tengo la suerte de estar al lado de Flo, que ya somos dúo cómico, y hay veces que no podemos seguir por la risa, que incluso a veces nos ha regañado la dirección. Se agradece mucho pasártelo bien mientras estás trabajando. Que la dirección valore que seas tú en estado puro es una maravilla.

¿Cómo has encajado con Tamara en el jurado de 'Got Talent'?

He encajado muy bien con Tamara porque me gusta mucho como es ella. Me gusta la gente que sonríe y que no se deja intimidar por lo que otros vayan a opinar. No va a cambiar nada por lo que opinen los demás. Ella es auténtica.

¿Crees que 'Got Talent' empieza a estar quemado después de tantas ediciones?

El talento no se acaba. Aunque las disciplinas sean las mismas un año tras otro, cada programa es diferente. La gente no se cansa porque es fácil y el programa te lo da todo y ya como espectador decides lo que te gusta y no y es para toda la familia.

¿Sientes presión por las audiencias?

Yo no puedo levantar la audiencia sola de nadie, por lo que no puedo tomármelo como algo personal. Todas las cadenas tienen sus momentos y ahora hay mucha oferta. Creo que eso son ciclos de la vida, hace unos años era otra cadena la que estaba en esa situación, pero ahora también estamos celebrando el dato de 'Gran Hermano'.

Ahora se está viviendo una guerra en el access, si tuvieses que escoger entre Pablo Motos, David Broncano o Carlos Latre ¿con quién te quedas?

Yo iría a los tres, me parece maravilloso que haya oferta y que el espectador no se tenga que quedar solo con una opción. Yo he ido a 'El Hormiguero' tantas veces que se me ha olvidado ya, creo que fui la primera invitada con pase platino. Si un día pongo 'El Hormiguero' y no me gusta el invitado me gusta tener la opción de poder mirar que otras opciones tengo.

Esto es como las plataformas, cuanta más opción haya más positivo es para el espectador y para la televisión en general. Si todo funciona sería lo mejor para la televisión.