Vergüenza y estafas en el capítulo de 'Hermanos' de este lunes 16 de septiembre

Antena 3 emite este lunes 16 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Hermanos', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. 'Hermanos' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, la madre de Cansu quería impresionar a Orhan porque creía tener posibilidades, pero sentía que no era recíproco. Además, estaba celosa de Sevval y acabó confesando a Orhan que le siguió queriendo como el primer día. Cansu encontró la carta con la confesión de Akif sobre la muerte del padre de los hermanos.

Akif dijo a Nebahat que quería poner sus asuntos en orden antes de irse. Le dio unos papeles del club para que los firmase, aunque en realidad le había colado un pagaré de 20 millones de dólares. Gokhan pagó dinero a una chica del colegio para que acabase con la relación entre Berk y Aybike.

Sureya y Akif tuvieron una cita muy especial: Nebahat les pilló y tiró de los pelos a Sureya. Además, recriminó a su marido que sin ella no sería nada y Akif respondió que por la mañana firmó muchos papeles. Sin embargo, había colado un pagaré de 20 millones de dólares a su nombre, mientras Nebahat se fue llorando mientras maldijo a ambos.

| Atresmedia

Con más de 1,1 millones de seguidores y un 13,2%, 'Hermanos' se hace con el título de la serie internacional más vista de la televisión durante esta temporada. La ficción turca ha sido líder en su emisión en la noche de lunes y martes

¿Qué pasará en el capítulo de 'Hermanos' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Hermanos', Cansu se queda impactada al leer la carta, pero no cuenta nada a Ömer. Solo le pregunta cómo murió su padre y se da cuenta de que no tiene ni idea de lo que pasó en realidad. Ayten quiere estar con Orhan, pero él no está preparado para una relación sentimental tras la muerte de su mujer.

Ayla no entiende que su hijo le siga dando dinero a Gokhan, pero se desespera todavía más al descubrir que también le está entregando todo su patrimonio. Sureya no comprende que Akif haya estafado a Nebahat, ya que ella solo quería que se divorciara.

Nebahat acusa a Sureya de arrebatarle a su marido y Süsen escucha todo. Se siente muy avergonzada con el comportamiento de su madre y no entiende que esté con un hombre casado. Süsen cree que no le importa a ninguno de sus padres y le propone a Ömer que se casen.