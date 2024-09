'Es un viaje increíble': Martin Urrutia se confiesa sobre su papel en 'Mariliendre'

El elenco de 'Mariliendre' ha aterrizado en el FesTVal de Vitoria para presentar ante la prensa la nueva serie de atresplayer creada por los Javis. Blanca Martínez es Meri Román, la protagonista de la historia de 'Mariliendre'. Está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi y Álvaro Jurado, que han acudido al FesTVal, junto a Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, entre otros.

Recordamos que 'Mariliendre' narra la historia de Meri Román, que era una gran reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida e identidad.

De este modo, Martin Urrutia ha sido el primero en hablar sobre su personaje en la serie 'Mariliendre': "Voy a hablar como primer amigo gay de Meri Román. Es un viaje increíble lo que vías a experimentar viendo la serie de este calibre, donde hemos podido cantar, bailar, y disfrutar. Estoy deseoso, como todos, de que la disfrutéis".

| Atresmedia

"Ha sido mi primer proyecto grande y lo intenté hacer cuadrado con el guion y lo que estaba escrito. Empecé a ver esa frescura que tenían y la envidiaba, porque no disfrutaba al intentar hacer lo que ponía el texto. Fue hasta mitad de rodaje, en una escena concreta, en la que me solté y fue un cambio de chip. Decidí que iba a disfrutar, porque es un proyecto muy disfrutable", ha hablado Martin Urrutia de su primer proyecto.

"Estoy muy contento porque me he vuelto a encontrar con todos después del verano porque creamos una familia desde el principio. Esto podía salir muy bien o fatal, no había puntos intermedios, porque teníamos una energía muy fuerte. Es muy bonito cuando la ficción atraviesa la pantalla y estar aquí todos juntos viendo el resultado, que parece que fue ayer. Muy agradecido de formar parte de esta serie y de la familia de Summa", explicaba, por su parte, Carlos González.

| TVeo

Por su parte, Omar Ayuso también se ha mostrado muy contento con la serie 'Mariliendre': "Creo que 'Mariliendre' que combina muchas cosas que a mí me gustan mucho. Combina una historia real, dramática, con mucha comedia y cuenta con un personaje principal buenísimo y unos secundarios muy divertidos. Hay mucha improvisación en el rodaje, se nos escuchaba mucho a los actores y estábamos todos muy implicados en mostrar la serie de 'Mariliendre'".

"Estoy muy agradecida de haber podido formar parte de un título de Summa, que ha podido aportar tantas historias tan importantes. Lo contamos con magia, cuidado y con mucho humor", añadía Yenesi.

"Cada uno somos diferentes y nosotros también, por lo que cada uno se puede identificar con cada uno de los personajes. Nos hemos compenetrado muy bien y trabajar con cada uno de nosotros ha sido un placer", concluía Álvaro Jurado la presentación de 'Mariliendre'.