'Excede muchos límites': la actitud de Maite Galdeano que descoloca en plena polémica

La última actitud de Maite Galdeano ante las cámaras ha descolocado a todos en el plató de 'Fiesta'. La navarra está siendo la gran protagonista de los últimos días debido a su conflicto con Sofía Suescun. Es por ello que el programa del fin de semana de Telecinco se ha desplazado hasta Murcia, su actual lugar de residencia, para conocer cómo se encuentra ahora.

Recordamos que, el viernes, Maite Galdeano entró en directo en 'TardeAR': "Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo". "Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres. Perdóname", añadía Maite Galdeano en Telecinco.

Sin embargo, su actitud ahora ha cambiado completamente ante las cámaras de 'Fiesta'. "Se ha levantado muy contenta, pero nosotros hemos estado cuando se ha ido al gimnasio, después a la piscina y a la playa", explicaba la reportera de 'Fiesta'.

| Mediaset

Posteriormente, emitían un vídeo en el que la reportera intentaba hacerle preguntas a Maite Galdeano. Sin embargo, como ya ha hecho en el pasado en otras ocasiones, respondía imitando voces y haciendo burla en otros idiomas. "Bon voyage, bon voyage!", decía Maite Galdeano.

En el plató de 'Fiesta', todos quedaban descolocados: "A mí no me parece bien la actitud de tomarse esto a broma. Una vez más creo que excede muchos límites. Desde luego, hay un punto de inflexión, para mi importantísimo, que ayer Kiko Jiménez anunció que había demandado a Maite Galdeano", explicaba Frank Blanco.

Y es que el joven desveló en 'Fiesta' que había "tomado medidas" y había decidido demandar a Maite Galdeano "por amenazas graves que ha hecho hacia mí y las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión. Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se debe de poner. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho".

De este modo, Belén Rodríguez también se mostraba estupefacta ante la actitud de Maite Galdeano: "Muchas ganas de hablar hoy no tiene. En estos casos yo agradecería que se parara un momento y dijera 'oye, no quiero hablar y no os voy a decir nada'. Es como una persecución absurda".