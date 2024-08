La madre de Kiko Jiménez rompe su silencio tras las acusaciones de Maite Galdeano

La madre de Kiko Jiménez ha sido de las últimas en opinar en el conflicto que ha generado Maite Galdeano en su propia familia. En unas declaraciones en redes sociales, la madre de Sofía Suescun desveló que su hija la había echado de casa. Además, señalaba a Kiko Jiménez como el culpable de todo lo sucedido, con duras acusaciones hacia el joven.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

Recordamos que Kiko Jiménez se sentó en 'Fiesta' a hablar del tema: "No es un momento concreto, viene pasando desde hace tiempo. Todos hemos sido partícipes en televisión de como ha sido relación entre madre e hija y también la de Maite con cualquier de sus yernos, no solo yo. Es un tema muy delicado y no para tratar como un culebrón cualquiera, porque hay que ponerlo en temas de profesionales".

| Mediaset

Ahora, la madre de Kiko Jiménez, a través de sus stories de Instagram, también se ha pronunciado sobre el tema. "Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque este contigo no te pertenecen", escribía inicialmente Carmina.

"Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer", añade.

"Tú eres el arco del cual, tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad", concluye la reflexión de Carmina, citando a su autor, Khalil Gibran.

Además, a través de la misma red social, también dejaba otro mensaje muy claro contra Maite Galdeano:"Los padres estamos para ayudar a los hijos y dejarlos vivir en libertad. Podemos aconsejarlos, pero no manejar su vida".