'Estoy mala': Maite Galdeano reaparece en Telecinco con una súplica a Sofía Suescun

Maite Galdeano ha reaparecido, ahora en Telecinco, para lanzar una súplica a su hija. La madre de Sofía Suescun estalló hace unos días en redes sociales contra su propia hija por haberla echado de casa. Sin embargo, todos los ataques iban dirigidos a Kiko Jiménez, asegurando que manipula a Sofía Suescun.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

De este modo, Maite Galdeano ahora ha reaparecido de la mano de 'TardeAR', pidiendo perdón a su hija: "Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo".

"Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres. Perdóname", añadía Maite Galdeano ante las cámaras de Telecinco.

Sin embargo, no dejó de mandar ataques al novio de Sofía Suescun: "Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko Jiménez le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía, eso le mata y hace una guerra. Por decir eso, pero es mía, es mía, pero yo la he parido".

"Por favor, Sofía, perdóname, que no puedo vivir sola, porque otra persona puede, pero yo no, yo estoy mala", añadía entre súplicas Maite Galdeano. "Solo quiero estar con mis animales, barrer la casa, hacer la comida… Lo que hacía yo, Sofía, ¿Yo era mala? Dímelo Sofía. ¿Qué te ha pasado en la cabeza?", concluía su intervención.

No obstante, Sofía Suescun ya reapareció hace unos días en Instagram, con un mensaje contundente. "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", escribía.

"Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal, en 'Supervivientes', donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", añadía Sofía Suescun.