'Tiene un brote': Kiko Jiménez se rompe en 'Fiesta' al hablar de Maite Galdeano

Kiko Jiménez también ha roto su silencio de la mano de 'Fiesta' tras las duras palabras de Maite Galdeano en redes sociales. A última de la noche del miércoles 14 de agosto, Maite Galdeano publicaba unos mensajes en su Instagram contra su hija y Kiko Jiménez. Unas palabras con las que dejaba entrever que el joven estaba ejerciendo maltrato contra Sofía Suescun.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

De este modo, Kiko Jiménez ha reaparecido en 'Fiesta': "Estoy mal, pero la que lo está pasando mal es realmente Sofía Suescun, porque no es un circo como puede pensar. Maite Galdeano no está bien, necesita ayuda, ya lo ha dicho Sofía en su Instagram. Tengo que decir que tengo contrato con este programa, ya estaba convocado, pero no quiero entrar mucho en el tema con respeto a Sofía".

| Redes sociales

Y es que, Sofía Suescun había reaccionado al tema en sus redes sociales: "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites".

"Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal, en 'Supervivientes', donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", añadía Sofía Suescun.

Kiko Jiménez desmiente las palabras de Maite Galdeano

De este modo, Kiko Jiménez se ha roto en 'Fiesta' al hablar del polémico tema: "Yo vivo en mi casa, no vivo con ellas, y siempre he respetado su relación. Tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a su hija, ahora soy yo, pero podría ser cualquiera. Y en ese brote dice barbaridades que duelen a mi familia".

"Ha sido muy duro verlo, sobre todo para Sofía Suescun es durísimo porque es su madre. Que hable en esos términos de su hija y de la persona a la que ama que soy yo, cuando estamos bien y nos hacemos bien el uno al otro. Es muy duro y desagradable que una madre en una red social hable así de nosotros, después de lo bien que se ha portado Sofía Suescun con ella", añadía el joven.

| Mediaset

Además, ha confesado que él no estaba cuando Sofía Suescun echó de casa a Maite Galdeano: "No quiero entrar que es algo que es un tema de madre e hija. Entiendo que me preguntéis, pero no quiero entrar, ni dar información de más. Yo no estaba presente cuando sucede esto porque yo estaba aquí trabajando. Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad y yo no estaba".

"Pero no es un momento concreto, viene pasando desde hace tiempo. Todos hemos sido partícipes en televisión de como ha sido relación entre madre e hija y también la de Maite con cualquier de sus yernos, no solo yo. Es un tema muy delicado y no para tratar como un culebrón cualquiera, porque hay que ponerlo en temas de profesionales", añadía el joven.

Por otro lado, Kiko Jiménez también ha desvelado que no descartan tomar medidas legales. "Estamos estudiando todo lo que está diciendo, no solo en público, sino también es privado, que es más grave. Estudiaremos si tomamos medidas legales, tanto yo, como su hija", explicaba.

"Ha habido muchos episodios, pero todo lo que dice Maite Galdeano es totalmente falso. No se le puede dar credibilidad a una persona que no está bien y que necesita ayuda. La que tiene que hablar es Sofía, aunque no creo que quiera hablar porque lo está pasando muy mal", concluía Kiko Jiménez.