Gloria Camila se posiciona: su mensaje a Maite Galdeano en la guerra con Sofía Suescun

El clan Galdeano sigue en plena guerra tras las palabras de Maite contra su propia hija. Hace poco más de un día, la matriarca desveló que Sofía Suescun la había echado de su propia casa. Además, señalaba a Kiko Jiménez como el gran culpable de la ruptura familiar.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

Por su parte, Sofía Suescun reaccionaba en sus redes sociales: "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites".

| Redes sociales

"Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal, en 'Supervivientes', donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", añadía Sofía Suescun.

En plena polémica, un de las personas que ha reaccionado ha sido Gloria Camila. La ex de Kiko Jiménez, que ha estado en guerra con la familia durante todos estos años, se ha posicionado claramente en uno de los dos bandos enfrentados. "Te entiendo tanto, Maite", ha publicado Gloria Camila, apoyando las palabras contra Kiko Jiménez.

Tras estas palabras tan solo se ha pronunciado Dakota Tárrega, actual pareja de Cristian Suescun: "Voy a empezar por la Gloria Camila, que ya me tiene un poquito hasta la seta, finamente. ¿Cariño, has estado cinco años con esa persona, y ahora lo estás criticando? Que la compadeces... ¿Tú qué vas a compadecer?. Métete la lengua por donde te la tienes que meter cari, que estoy de estos comentarios hasta el mismísimo. Ya está bien, cari, pero luego bien que no quieres que critiquen a tu padre, pero estás ahí dale que te pego, luego te jodes".