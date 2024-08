Suso Álvarez revela lo que nadie sabía de la relación de Kiko Jiménez y Maite Galdeano

La relación entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano podría llevar rota mucho tiempo, según ha desvelado Suso Álvarez. En unas declaraciones en redes sociales, la madre de Sofía Suescun desveló que su hija la había echado de casa. Además, señalaba a Kiko Jiménez como el culpable de todo lo sucedido, con duras acusaciones hacia el joven.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

Recordamos que Kiko Jiménez se sentó en 'Fiesta' a hablar del tema: "No es un momento concreto, viene pasando desde hace tiempo. Todos hemos sido partícipes en televisión de como ha sido relación entre madre e hija y también la de Maite con cualquier de sus yernos, no solo yo. Es un tema muy delicado y no para tratar como un culebrón cualquiera, porque hay que ponerlo en temas de profesionales".

De este modo, en el plató de 'Vamos a ver', han tratado el tema. "Tras lo que yo dije, Kiko Jiménez el domingo me lleva a un pasillo de Telecinco. Me enseña una serie de pruebas con las que yo ratifico lo que dice Sofía de que su madre necesita ayuda urgente", desvelaba Omar Suárez.

| Mediaset

Por su parte, Suso Álvarez desvelaba por sorpresa como era la relación de Kiko Jiménez y Maite Galdeano antes, ya que coincidían en 'Los vecinos de la casa de al lado'. "Yo sabía que eso no era cierto y que la discusión y el conflicto era real porque en las reuniones no se hablaban y había una tensión que era evidente", explicaba.

Suso Álvarez desvela nuevos detalles de la relación

"No me esperaba tal gravedad porque creo que hemos pasado todos los límites, yo no esperaba todas las etiquetas tan demoledoras que le ha puesto Maite a Kiko. Y creo que las redes sociales no es el lugar para hablar de estos temas y tampoco un plató de televisión. Creo que hay profesionales genéricos de todo tipo donde una persona que si se siente mal acuda porque sino se frivoliza algo que es muy grave",añadía Suso Álvarez en directo.

"Veo a Kiko Jiménez que la situación le ha superado, más que moderado le veo que está muy afectado. Esto al final afecta a todas las familias y a todo el entorno", añadía Suso Álvarez. "Yo nunca había visto a Maite hablando de temas tan delicados y me da la sensación de que no va a recapacitar ni dar un paso atrás", decía el colaborador.

"Yo creo que todo dependerá de Sofía, si ella le perdona y Maite vuelve...", decía Marta López en 'Vamos a ver'. "Pero si Maite y Sofía se perdonan, ¿en qué punto se queda Kiko? Porque lo que ha dicho de él…", se preguntaba Suso Álvarez. Por su parte, Omar Suárez tiene claro el futuro: "Yo creo que el comunicado ha sido un punto final de Sofía".