Una gran ruptura en el capítulo de 'Hermanos' de este lunes 19 de agosto

Antena 3 emite este lunes 19 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Hermanos', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. 'Hermanos' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, las pruebas de ADN confirmaron que Orhan era el padre de Cansu. Por otro lado, Ayla y Elif buscaron una casa donde vivir. La casa no era nada lujosa, pero Elif era muy feliz solo por estar con Ayla, ya que la vio como a una madre y la quería mucho.

Tolga estaba con Yasmin cuando apareció en su ordenador el vídeo de la confesión del sicario que mató a Ahmet. Lo borró rápidamente, pero Yasmin se sintió muy extrañada con su comportamiento y quiere saber por qué se había puesto tan nervioso. Finalmente, Yasmin consiguió hacerse con el vídeo y se quedó paralizada al descubrir su contenido.

Akif preparó citas especiales para Sureya, pero ella se puso celosa porque Akif juega a dos bandas. De este modo, mandaron una foto a Nebahat para que fuese consciente de la nueva infidelidad de su marido.

| Atresmedia

Con más de 1,1 millones de seguidores y un 13,2%, 'Hermanos' se hace con el título de la serie internacional más vista de la televisión durante esta temporada. La ficción turca ha sido líder en su emisión en la noche de lunes y martes

¿Qué pasará en el capítulo de 'Hermanos' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Hermanos', Yasmin llega destrozada a su casa y pregunta a su madre si ordenó matar a Ahmet: está totalmente hundida. Sevval intenta explicarle que su único objetivo eran Ahmet y Suzan y asegura que no estaba bien en ese momento. Yasmin no puede creerlo y grita una y otra vez que se va a volver loca y dice que para ella ya no es su madre, sino una mujer horrible.

Sevval se asoma al borde de un precipicio para tirarse, pero justo llega Orhan y la rescata. Sarp se pregunta por qué su hermana no está en casa y va a buscarla, pero ella asegura que ya no tiene madre. Le grita que no va a volver a su casa.

Cansu y su madre siguen en casa de Orhan, pero la educación de Cansu genera conflictos y situaciones muy tensas. Además, se niega a trabajar.