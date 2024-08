Kiko Jiménez desvela la contundente decisión de Sofía Suescun contra Maite Galdeano

Kiko Jiménez ha vuelto a hablar de la gran polémica con Maite Galdeano. El joven se ha vuelto a sentar en 'Fiesta' después de las declaraciones de la madre de Sofía Suescun en 'TardeAR'. Pese a pedir perdón, Kiko Jiménez ha desvelado la decisión que ha tomado Sofía Suescun tras las palabras de su madre Maite Galdeano.

"Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo", dijo Maite Galdeano en 'TardeAR'. "Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres. Perdóname", añadía Maite Galdeano en Telecinco.

De este modo, en el plató de 'Fiesta', Kiko Jiménez ha desvelado cómo se encuentran: "Estoy bien, estoy mejor, más tranquilo, aunque va a ratos. Vimos a Maite por la tarde y vi a Sofía mal porque a ella le rompe, ya que es su madre. Le afectó bastante, le da mucha pena y ver a mi pareja así me sabe muy mal".

| Mediaset

"No se trata de pedir perdón, es una situación que viene de mucho atrás y no basta con un perdón. Se trata de ceder a recibir una ayuda y, a partir de ahí, se empieza a cambiar y a dar el paso. Se tiene que ver esa intención, al menos", añadía Kiko Jiménez.

Además, el joven desvelaba que "ha tomado medidas" y que ha decidido demandar a Maite Galdeano "por amenazas graves que ha hecho hacia mí y las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión. Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se debe de poner. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho".

"Yo tengo que defenderme de las acusaciones tan graves que ha hecho porque está en juego mi dignidad y la de mi familia. La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás", explicaba Kiko Jiménez. Además, desvelaba la situación actual de su novia: "Sofía Suescun lo que quiere es ser libre y que dejen de decidir por su vida".