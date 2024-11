Carlos Latre da un giro de 180º a su carrera con su nuevo proyecto en Mediaset

Carlos Latre emprende una nueva aventura televisiva de Mediaset. Tras el final de 'Babylon Show', que Telecinco retiró de su programación el 11 de septiembre, el cómico regresa a la pantalla con un formato distinto y desafiante. 'Babylon Show', emitido desde el 26 de agosto, intentó competir contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', pero no logró alcanzar los objetivos de Mediaset.

Durante su despedida en la última emisión, Carlos Latre agradeció a su audiencia y enfatizó el objetivo del programa: "Como dije en su día, yo no hago guerras, no hemos hecho guerras, solo hemos hecho televisión. Solo hemos intentado entreteneros, que paséis un buen rato. Intentar cambiar las cosas de alguna manera, porque basta de enfrentamientos, basta de polaridad". Carlos Latre no cerró la puerta a nuevas oportunidades, asegurando: "Nos veremos en otros lares, nos veremos en otros programas".

| Mediaset

Esta nueva oportunidad llega ahora con 'Universo Calleja', una nueva versión del popular programa de Jesús Calleja, que llevará a Carlos Latre a vivir experiencias extremas en Nepal. El aventurero, que anunció la participación de Latre en sus redes sociales, comentó: "Os dejo esta barbaridad tan bárbara de vuelo al Manaslu (8.163 metros de altura) y posterior aterrizaje en Samagaun donde seguimos el rodaje del nuevo formato 'Universo Calleja' que se emitirá en Cuatro".

En esta aventura, Carlos Latre compartirá pantalla con otros invitados reconocidos como los cantantes Antonio Orozco y Omar Montes, así como el youtuber The Grefg. Jesús Calleja ha prometido sorpresas y emoción para todos ellos: "Pedazo aventuras y sorpresas les esperan", anunciaba en redes.

Con su participación en 'Universo Calleja', Carlos Latre explora un nuevo formato televisivo, lejos del humor y las imitaciones que han sido la gran base de su carrera. Con este proyecto, el cómico fortalece su relación con el grupo tras su salida de Atresmedia el pasado mes de mayo. Esta decisión marcó el fin de una colaboración de más de once años, en los que Carles Latre participó en exitosos programas como 'Tu cara me suena' y 'El Hormiguero'.