El incómodo momento entre Pablo Motos y Karla Sofía Gascón por la lucha trans

La actriz y activista Karla Sofía Gascón visitó el plató de 'El Hormiguero' para hablar sobre su papel protagonista en el musical "Emilia Pérez", cuyo estreno en cines es inminente. La entrevista, aunque amena al principio, pronto tomó un giro tenso cuando Pablo Motos abordó el tema de los derechos de las personas trans, generando un intenso intercambio de opiniones.

Y es que Pablo Motos sorprendió con un comentario incómodo: "Cuando recibiste el premio a mejor actriz se lo dedicaste a toda la gente trans que está sufriendo y dijiste la palabra trans. Te lo digo porque antes me dijiste que no la dijese". Karla Sofía Gascón explicó su postura: "La puedes decir para alabar los logros de una minoría, pero no para reclamar que la gente vea la noticia, como un bicho raro".

Aunque Pablo Motos intentó apaciguar la situación con un "ahora te estoy entendiendo", Karla Sofía Gascón fue contundente: "Cuando se utiliza esa palabra para generar morbo, a mí no me gusta. Pero si tú la utilizas para ensalzar los logros de una minoría me parece maravilloso".

Pablo Motos respondió con un intento de acercamiento, afirmando que era "para entender", pero no convenció a la actriz, que afirmó: "Si es que no nos tendríamos ni que entender. ¿A ti qué coño más te da lo que yo sea? Ni a ti, ni a nadie". Ante esto, Pablo Motos replicó con cierta molestia: "A mí me importa un bledo, si te pones así".

| Atresmedia

La conversación fue subiendo de tono, con Pablo Motos pidiendo comprensión. Karla Sofía Gascón, harta, respondió: "No hay nada que entender, yo soy una señora y punto. Hay una parte de la sociedad que está todo el rato joder a los demás por su orientación sexual, por su identidad sexual, por su color de piel, por ser mujer o por lo que sea. Estoy hasta el culo de todos".

Sus palabras generaron un aplauso del público de 'El Hormiguero': "Las personas trans están en la sociedad discriminadas o relegadas a una profesión que, a lo mejor, no quieren hacer. Yo lo que quiero es verlas trabajando y haciendo su vida normal sin que nadie las tenga o que joder o que relegar a las esquinas. Punto".

Pablo Motos pidió calma, a lo que Karla Sofía Gascón aclaró que su enfado no era personal, sino que estaba "enfadada con el mundo" y confesó haber sufrido un odio. "He sufrido ese odio hasta tal extremo que a mí me han llegado a mandar un mensaje en México diciendo 'Vas a aparecer en una bolsa de plástico descuartizada, hija de p***'", explicó la invitada de 'El Hormiguero'.

Pablo Motos, interesado y conmovido, intentó profundizar, pero Karla Sofía Gascón frenó la conversación con humor: "Es que estoy bebiendo mucho whisky". Ante esto, el presentador de 'El Hormiguero' decidió dar por finalizada la discusión: "Estás imposible. No voy a seguir haciéndote preguntas, habla tú de lo que te dé la gana. Ya me he cansado".