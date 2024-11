Iker Jiménez paraliza 'Horizonte' para defender a Ángel Gaitán de su gran polémica

Tras sus explicaciones inicialmente en 'Horizonte',Iker Jiménez también rompió su silencio en defensa de Ángel Gaitán. El colaborador ha sido objeto de controversia tras sus acciones en apoyo a las víctimas de la DANA en Valencia. En medio de una semana complicada para el programa de Cuatro, que ha recibido críticas tanto por la filtración de un vídeo donde se vio a Rubén Gisbert cubriéndose de barro para un reportaje como por un tuit de Jiménez sobre el desastre en Bonaire, el presentador quiso aclarar su postura respecto a la polémica que rodea a Ángel Gaitán.

Ángel Gaitán ha estado entregando alimentos y recursos a los afectados por la catástrofe. Sin embargo, generó polémica al pedir a sus seguidores que votaran con "likes" para decidir las localidades a las que llevaría los suministros. En 'Horizonte', Ángel Gaitán también fue criticado por sus palabras: "Pues tengo que reconocer que soy facha y creo que hay muchos más fachas de los que nos pensábamos en España. La palabra facha estaba como mal vista y yo creo que hay que reescribirla"

Durante el programa, Iker Jiménez ofreció una defensa contundente de Ángel Gaitán, reconociendo la labor que ha realizado pese a sus polémicas declaraciones: "Se está dejando el alma. Yo le apoyo con sus errores y virtudes porque lo que está haciendo es una labor que no se la he visto hacer a nadie". Unas palabras que fueron secundadas por Carmen Porter: "Ángel y mucha gente de su equipo se están dando una paliza muy importante, pero están haciendo muchas cosas bien".

| Mediaset

Iker Jiménez destacó la iniciativa de Ángel Gaitán, mencionando los esfuerzos que ha hecho en áreas sin recursos. "Está poniendo farolas en sitios que no había, está poniendo antenas en sitios donde no hay cobertura y está haciendo funcionar los ordenadores", explicó. Y aunque reconoció que el influencer podría haber cometido errores, defendió su impulso: "Claro que se le podrá criticar, claro que ha ido como un jabalí y claro que se puede haber creído Robin Hood, cuando no le corresponde, pero es mejor esto que otras cosas".

Para cerrar, Ángel Gaitán intervino en 'Horizonte' desde Paiporta, Valencia, detallando su labor humanitaria y reafirmando su compromiso con las comunidades afectadas.