Pillan todos los bulos de Iker Jiménez y su equipo de 'Horizonte' sobre Valencia

Mediaset sigue apostando por Iker Jiménez y 'Horizonte', pese a las críticas recibidas por difundir información no verificada y teorías conspirativas. La reputación de Iker Jiménez ha crecido especialmente entre la derecha, dado su claro posicionamiento contra el Gobierno. En plena crisis por la DANA que ha azotado el país, Iker Jiménez ha utilizado su altavoz para difundir multitud de bulos que han sido pillados en las últimas horas.

Uno de los más criticados es el bulo difundido por Iker Jiménez acerca del aparcamiento del centro comercial Bonaire, donde supuestamente había "muchos cuerpos". Según el periodista, algunos buzos de la Guardia Civil se habrían negado a seguir inspeccionando el lugar, describiéndolo como un "cementerio". El programa de Cuatro incluso mencionó que el centro había emitido hasta 700 tickets de aparcamiento que no se devolvieron, lo que indicaba que podría haber al menos 700 coches.

Hasta el momento, las inspecciones realizadas por la UME y la Policía Nacional en los primeros 50 vehículos no han revelado cadáveres. De hecho, el alcalde de la localidad ha desvelado que no había demasiados vehículos en el estacionamiento y que, por lo tanto, pocas personas podrían haber quedado atrapadas. Además, el centro comercial no usa sistema de tickets, ya que el aparcamiento es gratuito.

| Mediaset

Otro de las mentiras pilladas en 'Horizonte' ha sido la protagonizada por Rubén Gisbert. Un vídeo viral que ha corrido por redes sociales muestra como el reportero se tiró al suelo al barro minutos antes de la conexión para aparecer completamente sucio.

Pese a todas las mentiras, 'Horizonte' de Iker Jiménez fue líder de la noche con máximo en audiencias al marcar un gran 13,1% de share y 1.407.000 seguidores en Cuatro.

El resto de bulos de 'Horizonte' de Iker Jiménez

Durante el programa, el coronel Pedro Baños, con el apoyo de Carmen Porter, también discutieron el rumor de que no existen imágenes del momento en el que se rompió el cristal del coche de Pedro Sánchez. Los presentes en el plató de 'Horzionte' insinuaron que el incidente podría haber sido un intento del PSOE por victimizar al presidente. Sin embargo, existen imágenes, que se emitieron en directo en la mayoría de cadenas de televisión que contradicen esta teoría.

Otro colaborador de 'Horizonte', Ángel Gaitán, aprovechó sus minutos en pantalla para presentar una bandera de España y reivindicar el término "facha". "Ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era normal", asegurando que el término ha sido "malinterpretado" y debería ser "resignificado".

| Mediaset

Beatriz Talegón, otra colaboradora habitual, usó su altavoz en 'Horizonte' para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. "El señor Sánchez se ha ido porque es un cobarde y mañana mismo debería dimitir si tiene la más mínima vergüenza", afirmó. La colaboradora omitió mencionar el contexto y tampoco hizo referencia a las reacciones de otros líderes, como el presidente de la Generalitat Valenciana o los reyes Felipe VI y Letizia.

Además, Beatriz Talegón también señaló que "el Gobierno va a intentar forzar la indignación en Valencia", sugiriendo que Moncloa estaría manipulando el relato en los medios de comunicación. Afirmó que el Gobierno no había enviado suficientes militares, sin mencionar que la Generalitat Valenciana, que gestiona la crisis, había solicitado las unidades militares necesarias.