Iker Jiménez abre 'Horizonte' dando explicaciones sobre lo ocurrido con Rubén Gisbert

Iker Jiménez ha abierto 'Horizonte' dando explicaciones sobre las diversas polémicas surgidas a raíz del programa del domingo. El presentador dedicó el último programa a especular sobre la supuesta tragedia en el parking de Bonaire, donde se rumoreaba que "podría ser un cementerio". Además, también salió a la luz un vídeo de uno de los colaboradores de 'Horizonte' tirándose al barro justo antes de entrar en directo.

"He cometido errores, pero creo también que he cometido algunos aciertos, que he intentado ayudar dejándome el alma. Un poco me he creído Robin Hood, y además de informar quería salvar a la gente. Eso es imposible absolutamente. He comprendido muy bien el caos, incluso con la fuente y la información. Con todo, pero la experiencia humana es algo irrepetible", explicaba Iker Jiménez en 'Horizonte'.

Además, Iker Jiménez se ha centrado en el polémico vídeo de su colaborador: "Me tuvieron que agarrar, porque quería matar a Rubén Gisbert". De hecho, ha querido dejar claro que es un trabajador externo de su equipo, que no está en nómina.

"Estaba haciendo un gran trabajo, eso no se lo quita nadie. Además, sé que no hay ninguna maldad. Otra cosa es el caos, el desconcierto. Un vídeo bastante impropio en esta situación, pero aunque seamos un equipo, soy responsable hasta de la última persona que entra aquí. Asumo lo que pasó", añadía Iker Jiménez.

"Me enteré después con ese vídeo viral que se le ocurrió mancharse las piernas con barro. En una situación en la que no puedes estar pensando en el ‘racord’, ni el maquillaje, ni en cómo estás", añadía, explicando que todo fue porque hubo justo antes un falso directo debido a la falta de cobertura. "Créanme, Rubén acaba después metido un garaje hasta la cintura", especificaba el presentador de 'Horizonte'.

En cuanto al bulo de los muertos del párking de Bonaire, también se ha pronunciado: "Nunca me he alegrado más que mis fuentes fallen y de fallar yo, que con esto". De hecho, ha querido aclarar que nunca habló de esos muertos en 'Horizonte': "Por favor, que no les digan que yo he dicho que había 700 muertos. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos del parking".

De este modo, Iker Jiménez ha querido dejar claro que todo fue en un tweet que escribió desde la indignación y nunca en 'Horizonte'. "Y un periodista no puede estar demasiado indignado. Pero me había convertido en parte de todo esto, había visto a la gente abandonada", explicaba.

De este modo, al ser a través de redes sociales, ha querido exculpar a su programa: "No es Mediaset, ni ‘Horizonte’, ni este programa". "Fue en mi casa, de madrugada, hasta los cojones y pensando que nos estaban engañando. Lo creo realmente", concluía Iker Jiménez.