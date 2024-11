La decisión de Iker Jiménez con 'Horizonte' tras ser acusado de difundir bulos

Iker Jiménez se encuentra en el centro de la polémica tras descubrirse los diferentes bulos que ha propagado sobre el impacto de la DANA. El presentador dedicó el último 'Horizonte' a especular sobre la supuesta tragedia en el parking de Bonaire, donde se rumoreaba que "podría ser un cementerio". Durante el programa, Carmen Porter aseguró que un miembro del equipo escuchó de las autoridades que lo que había en el parking era "un infierno".

Las críticas por la difusión de esta información no tardaron en llegar, sobre todo en redes sociales, donde Iker Jiménez cuenta con cerca de un millón de seguidores. Ante la avalancha de comentarios negativos, el presentador de 'Horizonte' optó por disculparse a través de un video publicado en X.

"Pido disculpas aunque estoy contento porque confirman que en Bonaire, donde había un número de coches concreto, no hay víctimas mortales. En este caso mis fuentes, que otras veces han acertado, erraron. Había una gran cantidad de vehículos pero las víctimas no han existido y soy el primero que agradece al cielo que no las haya", ha explicado Iker Jiménez.

A lo largo del video, Iker Jiménez se mostró consciente de las repercusiones de sus palabras: "Nos decían que tenían un cálculo de víctimas. Yo, si le sirve a alguien que se haya sentido ofendido, pido esas disculpas, pero 'Horizonte' a ese respecto afirmó la cuestión de vehículos. Yo es verdad que en algún tuit afirmé que lo que me decían es que había muchas víctimas, pero por fortuna no las hay".

"Si alguno se siente muy molesto o causa polémica, que sepa que estoy contentísimo porque no quiero que haya víctimas", añadía Iker Jiménez. "Hay nerviosismo y hay shock, pero si alguien se ha sentido muy molesto con esta información, lo siento mucho. Estoy francamente contento en este aspecto y ojalá no hubiera ni un muerto más", decía el presentador.

Sin embargo, al final del video Iker Jiménez también dejó abierta la duda sobre el registro de personas desaparecidas al decir. "Ojalá nos contasen también algo de la lista de desaparecidos, porque las listas varían. ¿Sabremos algún día la verdad? Seguimos investigando", concluía.

Además, Iker Jiménez compartió en redes su intención de abordar el tema en el próximo programa de 'Horizonte', el jueves 7 de noviembre, con un enfoque más introspectivo. "En 'Horizonte', además de informar, voy a reflexionar. He cometido aciertos y errores y puede ser interesante para la audiencia y para mí. Gran abrazo", publicó el presentador de Cuatro.