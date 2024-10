Antonio Orozco da un giro de 180º a 'La Voz' con una decisión nunca vista antes

'La Voz' dio inicio a una de las fases más emocionantes y difíciles de la competencia el pasado viernes 25 de octubre. Con los equipos ya formados, Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi tuvieron que enfrentar 'La Gran Batalla'. Una fase en la que solo la mitad de sus concursantes podían asegurar su permanencia y seguir luchando por el preciado título de la mejor voz de España.

Cada coach podía escoger hasta siete concursantes para mantener en su equipo, lo cual añadió un elemento de tensión a cada batalla de la noche. Antonio Orozco fue el primero en enfrentarse a esta prueba, contando con el apoyo de su asesor, Dani Fernández. La decisión inicial del coach fue elegir a Manuel, Carlos, Ginés y Paquito, avanzando en su equipo a cuatro participantes. Sin embargo, la siguiente batalla puso a prueba su determinación y marcó uno de los momentos más difíciles de la noche.

La interpretación grupal de Alba, Iva, Patricia, Genevieve y Leila con el tema "Against All Odds" no logró impresionar al coach ni a su asesor. Dani Fernández observó, con sinceridad, que "vuestros compañeros de antes sí han tenido delicadeza a la hora de empastarse entre ellos. Habéis estado un poco separadas entre vosotras", aludiendo a la falta de cohesión en la presentación en 'La Voz'.

Antonio Orozco, visiblemente afectado, expresó su frustración y dilema al tomar una decisión definitiva: "Es que estaría siendo superdesleal a mí mismo, la verdad. La canción es la única que ha quedado desamparada… Nunca había hecho esto, creo que ninguna de vosotras. Lo siento muchísimo". En un gran giro sorpresivo, Antonio Orozco optó por eliminar a las cinco participantes a la vez, explicando que "solo una cosa puede mandar y es el grupo".

"En este caso ha sido todo lo contrario y solamente porque creo que los que vienen a continuación también se merecen la oportunidad. Pues yo me convierto en la peor persona ahora mismo", añadía el coach de 'La Voz'.

Pese a la decepción, las concursantes mostraron su gratitud por la oportunidad de haber participado en 'La Voz' y agradecieron a su coach. Antonio Orozco, devastado, reconoció la dificultad de su decisión: "La verdad que ellas lo han intentado, pero no han conseguido que el número fuese bonito. He tenido que tomar la decisión más difícil de mi carrera desde que estoy aquí y es decirle a cinco artistazas como la copa de un pino que su trabajo en grupo no ha valido".