Yolanda Ramos sentencia a Carlos Latre con la verdad de su fichaje por 'Babylon Show'

Yolanda Ramos ha sido la última invitada de David Broncano en 'La Revuelta' de La 1. La cómica ha acudido al programa para promocionar sus últimos proyectos. Sin embargo, la entrevista ha acabado con un inesperado señalamiento a Carlos Latre, tras anunciar el falso fichaje de Yolanda Ramos por 'Babylon Show'.

Durante la rueda de prensa del fallido programa de Telecinco, Carlos Latre anunció a Yolanda Ramos como una de sus colaboradoras estrella. Formaba parte del elenco de cómicos conformado por Marta Torné, Xavier Sardà, Josie, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Leonor Lavado, María Valero o Carla Pulpón, entre otros. Sin embargo, Yolanda Ramos nunca apareció en 'Babylon Show', que fue cancelado tras tan solo tres semanas en emisión.

"Último capítulo de televisión. He visto aquí en programas que has estado, no sé, porque no los vi todos, si has estado o ibas a estar en el programa de Carlos Latre. ¿Has trabajado ahí", preguntaba David Broncano, despertando las risas de Yolanda Ramos, que negaba su participación.

| RTVE

De este modo, Yolanda Ramos en 'La Revuelta' desvelaba lo ocurrido: "Se me anunció en la rueda de prensa. Esto es curiosísimo porque yo nunca llegué a un acuerdo con él. A mí me llamó mucha gente y yo siempre digo 'ay que bonito' y envío a mi representante y este señor me anunció...".

"Yo nunca iba a ir a ese programa. Se anunció falsamente", sentenciaba Yolanda Ramos, desvelando que nunca llegó a un acuerdo para participar en 'Babylon Show'. Inicialmente todo apuntaba a que la actriz nunca había aparecido al ser cancelado el formato, pero la realidad es que nunca llegó a firmar un contrato con Carlos Latre.

Recordamos que 'Babylon Show' llegaba el pasado 26 de agosto, adelantándose a toda la competencia, con un esperanzador 10,1% y superando el millón de espectadores. Sin embargo, en su segundo día ya perdió tres puntos de cuota hasta el 6,8% de cuota. Además, con la llegada de Pablo Motos y después David Broncano caía aún más, hasta llegar a un horrible 3,1% y 400.000 seguidores este lunes 9 de septiembre. Unos datos que provocaron su cancelación en Telecinco.