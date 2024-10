Belén Esteban vuelve a Antena 3 dos décadas después de la forma menos esperada

Dos décadas después de su última aparición, Belén Esteban ya tiene fecha para volver a pisar un plató de Antena 3. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' salta por una noche a la cadena principal de Atresmedia como invitada estrella. La última vez que Belén Esteban trabajó en Antena 3 fue de la mano de Ana Rosa Quintana, en los últimos años de 'Sabor a ti' entre 2002 y 2004.

De este modo, Belén Esteban será una de las grandes invitadas de 'El Hormiguero' la próxima semana. Según ha publicado la cuenta Teleaudiencias, la colaboradora ha aceptado la invitación y el próximo miércoles 30 de octubre acudirá por primera vez al programa de Pablo Motos.

Desde el final de 'Sálvame' se había rumoreado en diversas ocasiones que Belén Esteban podría visitar 'El Hormiguero' para promocionar alguno de sus nuevos proyectos. De hecho, los propios colaboradores hablaron de acudir al programa de Pablo Motos para presentar el estreno de 'Sálvese quien pueda', su reality en Netflix. Sin embargo, hasta ahora nunca llegó a cerrarse su visita.

| Mediaset

Esta visita sorprende, ya que la propia Belén Esteban desveló que hace un año fue vetada para participar en un programa de Antena 3. "Me cogieron para 'Mask Singer' y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían", desveló la colaboradora. "No denuncié porque soy buena persona", añadió en su momento Belén Esteban, cuando también se rumoreaba su participación en 'Y ahora Sonsoles'.

Recordamos que la reciente visita de Belén Esteban, junto a María Patiño, a 'La Revuelta' el pasado 2 de octubre, causó una auténtica revolución. Aunque apareció solo en los últimos 10 minutos del programa, la audiencia de David Broncano se disparó. 'La Revuelta' consiguió un magnífico 17,7% de cuota de pantalla, reuniendo a más de 2,3 millones de espectadores (2.355.000), a pesar de la gran competencia con el fútbol.

| RTVE

La visita de Belén Esteban a 'El Hormiguero' justamente también se filtra cuando el espacio ha marcado mínimo de temporada. Este martes 22 de octubre, con la visita de Ceciarmy, el programa de Pablo Motos bajó a un 12,5% de share y 1.683.000 seguidores. De hecho, en franja de coincidencia, David Broncano ha sacado más de 3 puntos y 400.000 espectadores a Pablo Motos.