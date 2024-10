Belén Esteban sorprende a Broncano por lo que dice en directo de Telecinco

Tras conseguir que Ana Mena acudiera al plató apenas un día después de su paso por 'El Hormiguero', 'La Revuelta' de David Broncano aún tenía una sorpresa más. Cuando la emisión estaba a punto de finalizar, en lugar de recibir a alguno de los habituales colaboradores, David Broncano sorprendió a la audiencia con la llegada de dos invitadas inesperadas. No eran otras que Belén Esteban y María Patiño.

Las dos invitadas llegaron al plató con cazuela en mano, listas para que el presentador probara la receta de Belén Esteban. "Ana Mena os ha traído golosinas y María y yo os hemos traído judiones calentitas", comentó la colaboradora de 'Ni que fuéramos' entre risas.

Además, Belén desveló que 'La Revuelta' no era su única opción esa noche: "Nos han hecho otra oferta, no te voy a decir quién. Pero por el cariño que me has tenido siempre María y yo hemos decidido venir". "¿Os han llamado de 'El Intermedio' justo a esta hora?", bromeó Broncano, a lo que María Patiño respondió riendo: "Sí… a 'El Intermedio' jajaja, de otro", sin desvelar de cuál.

| RTVE

El ambiente de humor dio paso a una breve entrevista en la que las dos colaboradoras hablaron de su salida de Mediaset. "Nosotros nos dijeron adiós, pero hemos decidido ser la resistencia como tú", decía María Patiño. Sin embargo, Belén Esteban no se cortó al expresar su opinión: "Nos echaron a la puta calle". "Una cosa es que te despidan y otra cosa es que decidan que dejas de vivir y de existir", añadía más tarde María Patiño.

Belén Esteban continuó con su característico estilo directo, aconsejando a Broncano: "Pero David, yo te voy a dar un consejo. Estoy muy feliz de que estés en TVE, pero acuérdate de cuando estabas en un sitio pequeño y todos hablaban de ti. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros".

La "princesa del pueblo" también habló sobre la censura de Mediaset, que les prohibió usar la marca 'Sálvame' en su nuevo programa. "En vez de muertos estamos bien vivos", afirmó entre risas. Tras escuchar la historia completa, Broncano comentó entre bromas: "Nos tendríamos que haber llamado este año la resisshhhh", haciendo una comparación con su propia salida de Movistar Plus+.

| RTVE

El ambiente distendido volvió cuando Belén Esteban compartió una anécdota mencionando su accidente en Mediaset. "Estaba bajando las escaleras y como me rompí la pierna en Mediaset… gracias jaja", dijo en tono irónico. David Broncano preguntó incrédulo: "¿Pero eso también fue culpa de ellos?". "Sí, culpa de ellos porque no había ninguna colchoneta… recursos humanos por favor", respondió la colaboradora.

Para cerrar la entrevista, Belén Esteban compartió una reflexión dirigida a Broncano. "Ahora estás aquí, y los que sabemos hacer televisión tenemos que estar agradecidos para toda esta gente que nos ve", palabras que recibieron el aplauso del público. Por su parte, María Patiño aprovechó para pedir un espacio en TVE: "Un hueco en la española", solicitó con una sonrisa.

Finalmente, David Broncano lamentó el poco tiempo que pudieron dedicar a la entrevista, despidiéndose de sus invitadas con la promesa de un futuro reencuentro. "Os invitamos otra vez otro día, muchas gracias por venir", concluyó el presentador de 'La Revuelta'.