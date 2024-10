La íntima anécdota de Ana Mena que dejó a Pablo Motos sin palabras en 'El Hormiguero'

Ana Mena fue la invitada de 'El Hormiguero' este martes, 1 de octubre, donde compartió una divertida y sorprendente anécdota de lo más íntima. Mientras Pablo Motos la entrevistaba en plena promoción de su nuevo single, "Carita triste", la cantante reveló una curiosa situación que vivió este mismo verano en un Airbnb.

"Algo te pasó este verano en un Airbnb", le dijo Pablo Motos a la cantante. A lo que Ana Mena respondió con humor: "Ahí me pasan cosas bastante curiosas, no es la primera que me pasa", antes de advertir al presentador, "es que es muy fuerte, Pablo".

La cantante procedió a relatar todo lo sucedido: "Este verano, una persona de mi equipo alquiló un Airbnb durante cuatro días para preparar la composición de mi disco. Me traje compositores desde Miami, desde Colombia, de Madrid... Venía gente de muchos sitios para dedicarnos intensamente a escribir canciones".

| Atresmedia

Todo transcurrió con normalidad hasta el último día de su estancia, cuando ocurrió lo inesperado: "El lunes, que dejábamos la casa, era a las dos de la tarde. La noche anterior salimos de fiesta, pero nos podíamos levantar tarde. A las diez de la mañana, bastante temprano, empiezo a escuchar ruidos en la casa. Me despierto, escucho chicas, me levanto despeinada y en pijama y me encuentro a una muchacha maquillándose en el baño y a personas en el salón preparando y colocando luces y cámaras para grabar un vídeo para adultos", relató con asombro Mena.

Ante la incredulidad del presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos preguntó: "¿Una peli porno?". A lo que la cantante confirmó: "Supe que era una peli porno porque se dejaron allí una caja llena de...de mandanga, vamos". La situación dejó a Ana Mena reflexionando sobre lo que podría haber ocurrido de no haberse despertado tan temprano: "¿Qué habría pasado si en vez de levantarme a las diez, me levanto a las once y media? Imagínate el percal".

La historia provocó risas en el plató y las hormigas del programa no dejaron pasar la oportunidad para hacer bromas al respecto. "Te fuiste dando cuenta de que el rodaje era X como por pistas. Oye, ¿por qué ese micrófono tiene venas? ¿Por qué las cámaras tienen todas trípode? Te vas enterando poquito a poco", comentaron.