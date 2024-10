El inesperado cambio de look de Pablo Motos para atrapar al público joven de Broncano

Pablo Motos sorprende con un radical cambio de imagen en 'El Hormiguero'. En un nuevo intento por acercarse al público joven, especialmente tras la creciente competencia con 'La Revuelta' de David Broncano, el presentador decidió romper con su habitual estilo. Pablo Motos se ha sometido a una transformación de la mano de la artista urbana Ptazeta, conocida por su particular estética y su éxito en la escena musical tras la pandemia.

"Es interesante que nos actualicemos porque cuando alguien se convierte en una estrella, nunca es por casualidad. Siempre hay alguien especial, por eso queremos conocerlos", comentó Motos antes de dar la bienvenida a la cantante canaria. Ptazeta no solo compartió su experiencia sobre cómo alcanzó la fama, sino que se sinceró sobre los tatuajes que decoran su cuerpo, incluyendo su rostro.

Pablo Motos, conocido por llevar 19 años con un look invariable, con pantalones vaqueros, una camisa blanca o azul y zapatos cómodos, decidió dejar esta imagen de lado. Aunque al inicio de la temporada intentó variar su vestimenta con poco éxito, lo que dio lugar a una divertida anécdota: "Me puse una camisa azul y empezó a encoger de una forma absolutamente ridícula. Llegó un momento en el que parecía Lola Índigo, iba con el ombligo al aire", bromeó Pablo Motos, aunque esta vez se lanzó por completo al inesperado cambio de look.

| Atresmedia

Pablo Motos le pidió directamente a Ptazeta: "Pero, veo los lookazos que llevas tú y, por favor, ¿podrías hacerme un cambio de look para ser más guay?", a lo que la cantante accedió encantada. El resultado fue impactante: pantalón de chándal, camisa de béisbol ancha, cadena de oro y gafas de sol. Además, como toque final, Motos se hizo el mismo tatuaje que Ptazeta luce en la cara, aunque en su caso, no era permanente.

El momento culminó con Pablo Motos y Ptazeta bailando y disfrutando del cambio de imagen. Además, el presentador continuó el resto del programa con su atuendo de rapero y una serpiente tatuada en la cara.