La confesión de Los Javis que nunca habían contado sobre Georgina en 'Mask Singer'

Todo lo que tocan los Javis lo hacen oro. Quizá por eso fueron los elegidos para visitar 'El Hormiguero' como enésimo intento de acabar con 'La Revuelta'. Javier Calvo y Javier Ambrossi visitaron el programa de Pablo Motos para promocionar 'Mask Singer', en el que acabaron confesando cómo fue encontrarse en la primera edición con Georgina.

Tan solo hacía un año de la última visita de los directores al programa de las hormigas. Una cita que se produjo con el objetivo de promocionar 'La Mesías'. Así pues, Javier Calvo aprovechó esta ocasión para recordar lo que el presentador les dijo fuera de cámaras el día que fueron a hablar de las Stella Maris.

"Nos dijiste: vosotros no lo sabéis, pero lo va a petar. En ese momento no sabes cómo la gente lo va a recibir, y que alguien venga y te diga que todo va a salir bien se agradece", comentaba Javier Calvo. A Pablo Motos le enternecieron estas palabras. "Yo veo mucha serie, y si la veo y no pienso nada, solo veo la serie y digo: no falla", aseguraba el presentador.

| Atresmedia

Tras este pequeño inciso, invitados y presentador entraron en materia, avanzando detalles de la nueva temporada de 'Mask Singer'. "Las máscaras de hoy son fuertes, pero la primera que hubo en Mask Singer fue Georgina Rodríguez. Y todavía no era tan famosa", confesaba Javier Calvo.

La protagonista de 'Soy Georgina' se convirtió en la primera famosa, en la historia de España, en quitarse la máscara. Su participación no se la esperaba nadie, ni siquiera el propio jurado. "Los cuatro nos quedamos con cara de: quién es. Ahora es súper famosa, pero pensé 'usted quién es'. No sabíamos quién era ninguno", bromeaba Javier Calvo.

José Mota fue el único sincero en ese momento, admitiendo que no sabía quién era, ni siquiera sabía de quién era mujer. "Solo nos ha pasado una vez", reconocía Javier Ambrossi, desvelando que la modelo se quedó asombrada de que no la conocieran.

Los prismáticos de oro fue una de las últimas novedades de 'Mask Singer', levantando todo tipo de polémicas. "Hacía trampas", señalaba Javier Calvo cargando contra el otro Javi que, a su vez, le respondía afirmando lo siguiente: "Ahora que tenemos una casa grande puedes dormir en otra habitación".