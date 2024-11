Belén Esteban deja KO a Pablo Motos con un corte solo entrar a 'El Hormiguero'

Belén Esteban llegó a 'El Hormiguero' para una entrevista muy esperada, tras posponer su visita un día debido a la DANA en Valencia. Una visita que marcó su regreso a Antena 3 después de más de dos décadas. La conversación comenzó con un toque irónico cuando Belén, nada más sentarse, lanzó un dardo al presentador, que nadie esperaba.

"Después de 19 años ya es hora de que me invites ¿no?". A lo que Motos, con rapidez, respondió: "A ver, si no recuerdo mal ¿estabas en otra cadena no?". Belén Esteban no tardó en replicar: "Perdona, en otra cadena estaba Paz Padilla y la trajiste cariño...", provocando aplausos entre el público de 'El Hormiguero'.

La charla avanzó hacia su trayectoria reciente, abordando su nuevo programa 'Ni que fuéramos' y su doloroso final en Telecinco. Pablo Motos planteó el tema con curiosidad: "Hablemos de Telecinco en Antena 3, que da mucho morbo". Belén Esteban recordó la cancelación de 'Sálvame': "Creo que en un programa de lunes a sábado, en el que hacíamos todo lo que nos pedían... Creo que no estuvo bien que nos enterásemos en directo por El Mundo".

| Antena 3

En sus palabras, quedó claro el impacto de ese momento: "Fue duro. Sé que ha habido compañeros míos que lo han pasado mal, pero a mí me vino bien".

Belén Esteban también confesó las dificultades que vivieron algunos colaboradores al enfrentarse al final del programa: "María lo pasó mal, Víctor lo pasó mal. Fue duro, no creo que ella se moleste porque María presentaba, colaboraba, hacía de todo. Enterarte en directo y tener que seguir haciendo el programa…".

Belén Esteban reflexionó sobre el trabajo en 'Sálvame' y los sacrificios personales que implicaba: "Era un programa en el que lo dábamos todo. Cuando había un tema mío me hacía un 'Deluxe' cobrando, no te voy a engañar. Aunque también he hecho muchos gratis, que la gente piensa que cada vez que salíamos era cobrando y no es así, he hecho muchos gratis".

| Antena 3

"Hemos aprendido a estar más unidos y a estar dónde creemos que debemos estar. Y hubo una época en la que no se levantaban los teléfonos", afirmó. "Y te tengo que decir... A María y a mí se nos han levantado, ahora, varias veces los teléfonos y estoy muy contenta", comentó entusiasta, desvelando que las llamadas no eran de Telecinco sino de "otra cadena".

Al abordar las amistades en televisión, Belén Esteban fue contundente: "Sé quién está conmigo y sé los que quiero que estén. Hay gente que me ha defraudado mucho. Gente televisiva y gente cercana". En una revelación sorprendente, confesó: "En mi teléfono tengo a más de 20 bloqueados".

"Te voy a decir una cosa, y no lo vas a entender. Muchas veces he dicho que me arrepiento de haber hablado tanto, pero a día de hoy tendría que haber hablado mucho más. Ahora no puedo hablar", explicaba Belén Esteban. Al ver la sorpresa en Pablo Motos, la colaboradora explicó que ahora se contenía por su hija, a quien definió como "la persona más importante de mi vida y por esa persona me callo".