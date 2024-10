Miguel Lago señala cómo es la realidad de trabajar junto a Sonsoles Ónega

Trabajar con grandes presentadores no siempre es fácil. Eso quiso saber la periodista Beatriz Cortázar sobre Sonsoles Ónega, mientras entrevistaba a Miguel Lago. El cómico, sin ningún reparo, le respondió confesando cómo era la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' en las distancias cortas.

Ambos llevan trabajando juntos desde el comienzo del programa en octubre de 2022. Aun así, su relación siempre ha estado en boca de todos por su curiosa mezcla al juntar sus personalidades. Ahora bien, el actor se ha lanzado a la piscina declarando abiertamente cómo es trabajar con la periodista.

Beatriz Cortázar, también colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles', se atrevió a preguntar a su compañero cómo era trabajar con la presentadora. Él, por su parte, le respondió en exclusiva para El Economista, desvelando también sus grandes aspiraciones en televisión.

"En estos cinco años he tenido la fortuna de trabajar con Pablo Motos, Risto Mejide y Sonsoles Ónega. Si algo he aprendido es que el buen ambiente se nota luego en la cámara", comenzaba el cómico, dando por hecho que tiene buena relación con la periodista.

Sin embargo, eso no sucedió en el programa de Risto Mejide, puesto que abandonó el programa reconociendo que no se encontraba a gusto. Respecto a 'Y Ahora Sonsoles', contó algo totalmente distinto. El colaborador destacó que tiene "muy buena química" con la periodista.

"Creo que he encontrado el punto de divertirla y hasta ponerla nerviosa. Entiendo que los magazines tienen ciertas reglas y por eso yo iría más allá. Pero eso será cuando me toque dirigir mi propio programa" confesaba el cómico.

Miguel Lago no dudó en recalcar el por qué le encantaba trabajar en 'Y Ahora Sonsoles'. "Te aseguro que lo que más me gusta de venir es el antes y el después porque me encanta hablar con todos. Tenemos muy buen ambiente y lo sabes", pronunciaba dirigiéndose de una manera muy directa a Beatriz Cortázar.

Por otro lado, el colaborador también habló de sus aspiraciones en televisión. "Siento que se va acercando el momento en que pueda liderar un formato, quiero ser el puto amo y tengo capacidad. Estoy bien valorado y sé que llegará ese día; de todas formas, estoy muy feliz en el papel de colaborador", aseguraba el cómico.