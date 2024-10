Marta Peñate comparte una de las peores noticias que podría dar sobre su embarazo

La maternidad es el talón de Aquiles para Marta Peñate. La colaboradora de televisión continúa luchando para poder quedarse embarazada. Sin embargo, un nuevo revés le ha trastocado sus planes, provocando un retraso más en su enésimo intento por ser madre.

Hace unos días, compartió en 'Los Mejos' una de sus más duras confesiones: había perdido al bebé que tanto esfuerzo le había costado tener. Aun así, las pruebas a las que se está sometiendo la exsuperviviente no son concluyentes. Además, teniendo en cuenta que su hormona del embarazo continúa aumentando.

La canaria se encuentra mentalmente cansada de los numerosos intentos que ha hecho por quedarse embarazada. Al parecer, todo indicaba que esta vez tendría suerte, pudiendo dar a luz al fin. De hecho, ya se lo había contado a su pareja (Tony Spina) y demás familiares.

Sin embargo, la realidad era muy distinta.Seis días después de ver que su test de embarazo daba positivo, se topaba con la pérdida del bebé. Un terrible mazazo del que continúa recuperándose la colaboradora.

| Mediaset

Los médicos que están llevando el tratamiento de Marta Peñate aseguran que la canaria puede estar sufriendo un embarazo ectópico. La colaboradora se animó hace unos días al ver que le había bajado la menstruación. Pero, algo nuevo complicaría las cosas.

"La regla me vino porque me han suspendido la medicación, pero se me ha vuelto a duplicar la hormona del embarazo. Me están haciendo ecografías y pruebas de sangre cada dos días. El embrión podría estar implantado en la cicatriz de mi operación de trompas de Falopio o hasta en el cuello del útero", confirmaba.

Lo más fuerte de este caso es que "no lo saben porque no lo encuentran".Marta Peñate no daba crédito, no quería tener que "pincharse en la clínica para echar el embrión", ya que retrasaría todavía más el proceso. "Hasta que no aparezca el embrión o hasta que no vaya bajando la hormona, los médicos no pueden tomar ninguna decisión", confesaba la colaboradora.