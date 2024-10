Marta Peñate da por rota su amistad con Alexia Rivas por lo que ha dicho en sus redes

'Gran Hermano' vivió uno de sus debates más tensos el pasado domingo, tras una histórica primera expulsión que desató la polémica. Sin embargo, las disputas no se quedaron únicamente en el plató, ya que las redes sociales presenciaron una fuerte discusión entre dos conocidas colaboradoras de Telecinco.

Alexia Rivasavivó la llama, aún sin estar presente en plató. La colaboradora, que también estaba siguiendo el debate de 'Gran Hermano', decidió comentar la gala en redes sociales mencionando a una colaboradora que sí estaba presente esa noche.

"Marta Peñate defendiendo el acto de "juzgar como concursante y no como persona" estoy de acuerdo, pero cuando yo lo hice en 'Supervivientes' con ella y Sofía, dejó de seguirme en Instagram y de hablarme", pronunció una resentida Alexia Rivas, destapando el supuesto rencor de la canaria al no defenderla en 'Supervivientes All Stars'.

| @martapenateamador, @alexiaarivas

La respuesta no se hizo esperar, teniendo en cuenta que Marta Peñate es muy asidua de X y al momento le llegó el tweet. "Eres tan falsa que no me lo dices en la cara cuando me viste el otro día, y me saludaste con mucho ímpetu, lo que hace una por unos RT. A ti te dejé de seguir porque como amiga no vales nada. Punto", escribió la colaboradora bastante enfadada.

Alexia Rivas no se dio por vencida y continuó con su inquina hacia la ganadora de 'Supervivientes All Stars'. "Tiendes a abaratar demasiado la palabra amistad. Un amigo no nace de coincidir quince minutos en un plató, quizás si lo entendieses, tendrías un entorno duradero", soltó la colaboradora reprochándole los continuos cambios que hace en sus amistades.

"La educación no se negocia, por eso te saludé, y más cuando íbamos a trabajar horas juntas, lo volvería a hacer", declaró la colaboradora de 'Vamos a ver'. La relación entre Alexia Rivas y Marta Peñate parece estar rota, desde el momento en el que la primera decidió apoyar las actitudes de la archienemiga de concurso de la canaria.