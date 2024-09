Gran shock en la casa de 'Gran Hermano': Elsa es la primera expulsada definitiva

'Gran Hermano' ya cuenta con su primera expulsada definitiva de esta edición. Tras tres semanas de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, Elsa ha sido la primera habitante en abandonar la casa. Su salida se ha visto marcada por un cambio en la mecánica del programa, que ha dado un nuevo poder a la audiencia.

El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez anunció un giro clave en el desarrollo del concurso. Los espectadores tendrían el control total para seleccionar a los 17 concursantes que continuarían en la casa, expulsando a los dos con menor apoyo. Elsa ha sido la primera de esos dos en ser expulsada, al recibir el menor porcentaje de votos a su favor.

La expulsión se conoció tres días después de que se activara el televoto, durante la emisión del debate. "Vamos a vivir la primera expulsión definitiva de la edición. Una expulsión entre los 19 porque el casting lo eliges tú en una votación sin precedentes en los 25 años de historia de 'Gran Hermano'", explicaba Ion Aramendi.

La expulsión definitiva de Elsa fue un momento de gran tensión en la casa. Tras conectar con el salón, Ion Aramendi pidió a Maica y a Lucía que se levantaran, mientras Lucía fue salvada, Maica fue enviada a la sala de expulsión, seguida de Maite, quien sorprendida se enfrentó a Óscar, quien finalmente se salvó. Este proceso continuó hasta que 9 concursantes se encontraron en la sala de expulsión: Maica, Maite, Elsa, Adrián, Jorge, Vanessa, Manu, Juan y Laura.

| Mediaset

Antes de anunciar el nombre del expulsado, Ion Aramendi reveló las cifras del televoto: más de tres millones y medio de votos, de los cuales solo 121.394 fueron para Elsa, convirtiéndola en la expulsada.

"No me lo esperaba, pero he sido yo misma, y si la audiencia me ha votado, sus motivos tendrá. Espero hoy salir de dudas, saber lo que no ha gustado. Lo más importante en esta vida es estar feliz y tranquila con uno mismo y yo lo estoy. He sido yo misma, he sido transparente. En la vida se me ha dado todo, el universo es sabio, si es mi único día aquí estoy triste porque esperaba llegar a la final, pero seguro que vienen cosas buenas", decía Elsa antes de abandonar la casa de 'Gran Hermano'.

La noticia causó sorpresa entre los demás concursantes. Maite y Vanessa se mostraron especialmente sorprendidas, mientras que Elsa aceptó su expulsión con serenidad: "No pasa nada, ya está".