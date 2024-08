Marta Peñate desvela las secuelas físicas que ha sufrido tras 'Supervivientes'

Marta Peñate,ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha compartido con sus seguidores las secuelas que ha sufrido tras su paso por la isla. Como es común entre los concursantes de este exigente programa, la joven ha experimentado tanto efectos físicos como emocionales desde su regreso a España. Marta Peñate sigue los pasos de Jorge Pérez, que también desveló algunos problemas hace unas semanas.

La victoria en el concurso no solo le otorgó un cheque de 50.000 euros, sino también algunos problemas derivados de la vida en Honduras. Entre estos, Marta Peñate ha confesado que tendrá que recurrir a un especialista para solucionar un "problemilla" que arrastra desde su participación en el reality.

Uno de los efectos más notorios ha sido en su dentadura. "En ‘Supervivientes’ se me separaron un poco los dientes porque no me puse los retenedores. Creo que me los voy a volver a arreglar", reveló Marta Peñate. Lo hizo a través de sus stories de Instagram, donde también mostró el pequeño hueco que se ha abierto entre sus dientes centrales, conocidos como "paletas".

| Europa Press

Durante su estancia en 'Supervivientes', la organización solo permite excepciones en el cumplimiento de las normas a aquellos que requieren medicación por motivos médicos. Esto impidió a la canaria llevar consigo su retenedor. Por lo tanto, la restricción ha provocado la separación de sus dientes, un detalle estético que Marta Peñate no está dispuesta a conservar.

Recordamos que, en cuanto al premio, Marta Peñate quería comprarse una casa, aunque luego cambió de opinión: "Esperemos que bajen un poquito los intereses. Ese dinero no se va a tocar. Su función es esa", desveló la joven, dejando claro que prefiere esperar antes de hacer una gran inversión.

En cuanto a Jorge Pérez, desveló que había sufrido el efecto rebote tras 'Supervivientes' y había vuelto a engordar tan solo unas semanas después del complicado reality: "Mini efecto rebote... Casi 4 kilos recuperados en estos pocos días de los 8 que perdí. La verdad que apenas tengo ansiedad por la comida, pero también no me privo de nada".