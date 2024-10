'MasterChef Celebrity' vive un inesperado abandono que deja en shock a los jueces

'MasterChef Celebrity' ha vivido una noche repleta de sorpresas en su cuarta entrega. El programa comenzaba con una expulsión inesperada, que dejaba a Cristina Cifuentes fuera de la competición. Sin embargo, la semana que viene regresará al concurso puesto que hace unos días ganó el delantal de la segunda oportunidad.

Pero la mayor de las sorpresas no ha sido esta, ya que en la segunda expulsión se ha vivido un momento insólito con el abandono de Rubén Ochandiano. Cuando los concursantes estaban ante el jurado para conocer el nombre del expulsado, el actor ha interrumpido para decir que quería abandonar. Rubén Ochandiano no ha dejado que el jurado de 'MasterChef Celebrity' diera su veredicto y ha expresado sus ganas de convertirse en el nuevo eliminado.

Un instante en el que Pepe Rodríguez se ha quedado atónito, ya que nadie hasta ahora nadie le había interrumpido en un momento tan importante como la expulsión. Una decisión que el propio Rubén Ochandiano ha explicado.

Rubén Ochandiano ha argumentado sobre su abandono de 'MasterChef Celebrity' que "el cuerpo me ha respondido así. Siento que no he terminado de entrar en el programa y prefiero quedarme con la sensación de cariño y un buen recuerdo". Cuando sus compañeros le han preguntado si estaba seguro de su decisión, el intérprete ha comentado que "lo estoy sintiendo así, con todo el respeto y el cariño hacia el programa".

| RTVE

Ya en la primera prueba había advertido de que no se sentía bien en cuanto a su nivel de cocina: "Me han quedado tres, yo me los he comido y me han gustado. La salsa la quería haber hecho con mantequilla y se me ha quemado, por eso se me ha quedado el vino ahí. Me siento tan por debajo del nivel del resto de mis compañeros que por un parte quiero quedarme, pero por otra me parecería injusto que se fuera otro".

Una vez que Rubén Ochandiano ha explicado el motivo de su abandono del concurso de cocina de La 1, se ha despedido con buenas sensaciones. Lejos de estar enfadado o de expresar algo en contra de 'MasterChef Celebrity', ha dicho que "me lo he pasado en grande con vosotros. Me cuesta muchas veces llegar a un grupo y aquí he sentido que en un momento u otro, con todo el mundo nos hemos visto el corazón".

Un abandono que ha dejado a sus compañeros de lo más sorprendidos y apenados. "Me lo he pasado muy bien con Rubén, me sorprende que te vayas ya", reaccionaba Raúl Gómez antes del inesperado abandono definitivo de su compañero de 'MasterChef Celebrity'.