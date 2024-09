'MasterChef Celebrity' deja sin palabras a sus concursantes con una expulsión sorpresa

La última emisión de 'MasterChef Celebrity' dejó a los espectadores con una inesperada sorpresa: una repentina expulsión al inicio de la noche. Marina Rivers, María León, Cristina Cifuentes y Rubén Ochandiano comenzaron la jornada enfrentándose a un reto culinario que determinaría quién debía abandonar el concurso.

El desafío consistía en preparar distintos tipos de pastas italianas con sus respectivas cocciones. Fue en esta prueba donde Cristina Cifuentes obtuvo las peores valoraciones por parte de los jueces. Tras deliberar, los chefs tomaron la decisión: la política tendría que dejar su delantal de forma inesperada. Sin embargo, lo que parecía una salida definitiva del programa guardaba un giro inesperado.

Aunque todo apuntaba a que no volverían a ver a Cristina Cifuentes en las cocinas, al menos hasta la fase de repesca, la realidad contaba con un importante as bajo la manga. Gracias a su buen desempeño en un reto anterior, se había ganado un poderoso privilegio: el "delantal de la segunda oportunidad". Este delantal le otorgaba el derecho a anular por completo su expulsión, algo que sus compañeros no sabían.

| RTVE

"Me da un poco de rabia, porque me hubiera gustado hacerlo bien. Pero, tengo una ventaja muy grande, que es el delantal de la segunda oportunidad", declaró Cristina Cifuentes, mostrándose optimista tras conocerse su muy inesperada expulsión en 'MasterChef Celebrity'.

A pesar de este revés, la madrileña no se libró de las duras críticas de los jueces, Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, que fueron duros con su plato. Cristina Cifuentes presentó una lasaña de marisco y setas que no cumplió con las expectativas, e incluso los chefs decidieron no probarla. "Tenía buen aspecto, pero, la realidad era que no se podía comer", le recriminó uno de los jueces, dejando claro que su propuesta estaba muy lejos de lo que se esperaba en el reto.

Este inesperado giro de los acontecimientos promete mantener la tensión entre los concursantes y los espectadores. Cristina Cifuentes regresará la próxima semana, revelando el secreto de su "segunda oportunidad" y demostrando si puede redimirse en las cocinas de 'MasterChef Celebrity'.