Natalia Sánchez se revuelve en 'El Hormiguero' por lo que dice Pablo Motos en directo

Natalia Sánchez y Andrés Velencoso fueron este lunes los invitados de 'El Hormiguero' para hablar de 'Regreso de las Sabinas', la nueva serie diaria de Disney+. Aunque la entrevista comenzó de manera amena, con ambos actores mostrando una gran complicidad, la conversación pronto derivó en un tono incómodo para la actriz. Y es que Natalia Sánchez no dudó en expresar su descontento por lo que estaba ocurriendo en 'El Hormiguero'.

Inicialmente, Natalia Sánchez sorprendió a Pablo Motos al comentar uno de los rumores más populares sobre el programa: "Se liga mucho en 'El Hormiguero'. Eso se dice y se comenta mucho", dijo la actriz mientras debatían sobre sus primeras experiencias románticas.

Pablo Motos y las hormigas no tardaron en seguir el comentario con algunas bromas. "Al principio se ligaba más, ahora estamos hartos los unos de los otros. Las fiestas eran mejores hasta que la gente empezó a tener hijos", explicaron los integrantes del programa.

El tono de la conversación comenzó a cambiar cuando Pablo Motos introdujo un nuevo tema: "Pongamos la noche interesante". De este modo, Natalia Sánchez confesó que su primer amor fue un alemán que conoció en Inglaterra: "Con el amor te entiendes en cualquier idioma". Sin embargo, Andrés Velencoso compartió una experiencia menos feliz. "Fue la primera vez que me rompieron el corazón y lloré por esa chica", confesó el actor en 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

Fue entonces cuando se mencionó el tema de las infidelidades: "Una vez íbamos de excursión en el bus y delante de mí, a cinco filas, la vi que se estaba besando con otro. Él era mayor y nos habían mezclado. Creo que ahora están casados y tienen hijos, por lo que ha elegido la relación correcta", confesaba Andrés Velencoso.

En una de las preguntas, ambos actores estuvieron de acuerdo en que una infidelidad sigue siendo tal aunque ocurra en otro continente. Sin embargo, Pablo Motos ofreció una perspectiva distinta que dejó a la actriz visiblemente sorprendida: "A partir de 5.000 kilómetros ya no se puede considerar".

El punto más álgido de la conversación llegó cuando se discutió si buscar a un ex en las redes sociales es considerado infidelidad. Tras una respuesta afirmativa por parte de la mesa, Natalia Sánchez, notablemente molesta, se dirigió a su compañero Velencoso. "No me esperaba eso de ti", expresó la actriz con decepción, marcando un momento de tensión evidente entre ambos.

El clima incómodo culminó cuando Pablo Motos habló sobre conservar fotos de una ex desnuda, lo que provocó una reacción más fuerte de Natalia Sánchez. "Sacadme de aquí", comentó muy seria, dejando claro su desacuerdo con esa práctica.

Andrés Velencoso, por su parte, optó por no entrar en el debate, mientras la conversación seguía su curso, aunque la incomodidad era notable. Al final, la mención al término 'pagafantas' tampoco fue bien recibida por la actriz, quien no ocultó su desagrado.