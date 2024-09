'MasterChef Celebrity' expulsa por sorpresa a una de sus actrices más queridas

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' han perdido a una nueva aspirante tras un intenso reto culinario protagonizado por el picante. Los jueces retaron a los concursantes a incorporar chiles en sus platos, pero no todos lograron impresionar con sus creaciones.

María León, Marina Rivers y Pitingo lograron salvarse de la expulsión en el último momento. Sin embargo, el resto de los nominados debieron enfrentarse a una serie de batallas divididas en varias fases, cada una con exigencias específicas en las que el picante debía jugar un papel principal.

Nerea Garmendia, Inés Hernand y Topacio Fresh fueron las tres concursantes peor valoradas por los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera. Según las valoraciones de los jueces, aspectos como el punto de cocción, el sabor y la eficacia en el uso del picante fueron cruciales para decidir quién continuaría en el concurso.

"Has cocinado asustada y te han faltado sabores que recuerden a Asia, pero, bueno, lo has intentado", le comentó Samantha Vallejo Nágera a Nerea Garmendia, antes de confirmarle que era la nueva eliminada del programa. Pepe Rodríguez también quiso destacar la actitud de la actriz: "Nos has dado un chute de buen rollo, ¡gracias!", resaltando su siempre presente sonrisa y buen humor, incluso en los momentos más difíciles.

| RTVE

Antes de despedirse del concurso, Nerea Garmendia expresó su gratitud y cariño hacia el programa: "'MasterChef' ha sido un oasis en medio del desierto. Ojalá todo el mundo tuviera el honor de pasar por este programa. Porque, además, todo lo que he vivido aquí es tan real, tan auténtico, que me parece que la vida todavía te sigue sorprendiendo".

Finalmente, Nerea Garmendia, tras perder en las pruebas de eliminación, dejó su predicción sobre quién podría ganar la edición. "Sé que es una currante y trabaja muchísimo y muy, muy duro", dijo refiriéndose a su compañera de profesión, Itziar Miranda. La actriz fue despedida con vítores, abrazos y muestras de agradecimiento por parte de sus compañeros, quienes elogiaron su compañerismo y actitud positiva durante su estancia en el programa de La 1.