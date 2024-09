Alejandra Rubio responde duramente a su primo y señala las consecuencias que sufre

Alejandra Rubio ha roto su silencio en el plató de 'Vamos a ver' apenas 48 horas después de que su primo, José María Almoguera, diera una polémica entrevista en 'De Viernes'. El primo de la joven confesó que la relación con su madre no era recuperable por el momento y, lo más controvertido, aseguró que quiere proteger a su hijo de la propia Carmen Borrego.

Joaquín Prat inició la conversación destacando que la entrevista de José María Almoguera "al final no fue tan malo como parecía", a lo que Alejandra Rubio respondió contundentemente: "No hay motivo". El presentador sugirió que la rentabilidad del conflicto era uno de los factores en juego, añadiendo que "las perras" estaban en el centro del asunto. Unas palabras que Alejandra Rubio no dudó en apostillar: "Sí, debe ser rentable para él".

En un intento de suavizar la situación, Joaquín Prat comentó que desde su punto de vista, José María Almoguera había "pinchado el globo", insinuando que la polémica llegaba a su fin. Alejandra Rubio, sin embargo, no estuvo de acuerdo: "No, para mí no es así, a medias. Es que poco más puede añadir si no se lo inventa".

A pesar del tono relativamente calmado de la entrevista, Alejandra Rubio mostró su desacuerdo con algunas de las declaraciones de su primo. "Hay cosas que dijo que a mí no me han gustado", señaló.

| Mediaset

Además, explicó que, aunque comprende que José María Almoguera pueda sentirse dolido por lo que su madre ha vivido en televisión, le parece incomprensible que quiera "proteger" a su hijo de su abuela: "Me parece todo tan surrealista. ¿De una abuela que lo único que quiere es ejercer y que le va a querer y le va a dar la mejor vida del mundo?".

Alejandra Rubio también criticó la paradoja de que José María Almoguera se queje de la exposición mediática mientras él mismo se sienta a conceder entrevistas. "Proteger de la prensa que eres el primero que te sientas a hacer un 'De Viernes' o una exclusiva en una revista", sentenciaba.

Por otro lado, expresó su frustración por la repercusión de esa entrevista: "Yo estaba tan tranquila y ahora, por culpa de su entrevista en 'De Viernes', también tengo prensa en mi casa todos los días. Por culpa de mi primo José".

Finalmente, Alejandra Rubio fue muy dura con la actitud de su primo, calificándolo de "egoísta" y de no haber madurado lo suficiente. "Cuando se ha sentado a hacer este scoop piensa que ha quedado fenomenal con todo y para mí está quedando muy mal, de egoísta, diciendo que quiere proteger a su hijo de su madre, que lo único que ha hecho es quererle". Además, cerró su intervención con una contundente conclusión: "Si no quieres exponer a tu hijo, no haces esto".