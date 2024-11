El miedo de un soltero de 'First Dates' que su cita no esperaba escuchar

Participar en 'First Dates' puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. De ser un simple anónimo a que te recuerden en tu universidad, en tu trabajo, e incluso en tu barrio. Toni se apuntó al programa con muchísimos miedos, y bastante cohibido.

El soltero es un barcelonés de 23 años que trabaja como vigilante de seguridad. Entre sus preocupaciones no se encuentra ligar. En cambio, su cita le da bastante importancia, buscando un perfil que sea atractivo, que le gusten los tatuajes y que tenga los ojos claros.

Ella es Marina, una barcelonesa de 19 años que está opositando y que adora la cirugía estética. "Porque no tengo dinero que si no...", reconocía la soltera, admitiendo que únicamente lleva los labios pinchados. Pero, si fuera por ella, no sería la única operación que tendría hecha.

El primer encuentro entre los dos fue un completo cuadro. A él le fascinó ella, mientras que a la soltera no le llamó la atención. "Entre que no tiene los ojos claros y se le ve cortadillo", confesaba bastante decepcionada en 'First Dates'.

Marina y Toni continuaron conociéndose durante la cena, dándose cuenta de que tienen más en común de lo que piensan. "Me gusta que con 19 años sea ambiciosa y quiera estudiar", soltaba el soltero, conquistado por ella en 'First Dates'. La soltera le contó que está opositando para Mossa d'esquadra y que quiere especializarse en secuestros y antidroga.

A ambos les fascina el mundo del motor. Marina le confesó que le apasiona el mundo de "los coches, las motos y la velocidad". Él, por su parte, le recalcó que no había que correr, algo con lo que no estuvo de acuerdo su cita.

"Eso es difícil conmigo", le contestó la soltera, provocando que ambos se rieran. Toni, tras comenzar la cita muy tenso, poco a poco se iba relajando más. Además, le desveló a su cita que estuvo a punto de no presentarse al programa.

"No iba a venir, me tiraba para atrás tener una cita con alguien raro, pero bueno, veo que eres normal y no van a pasar cosas raras", pronunciaba. Ella notó su nerviosismo y no dudó en hablar de él en el confesionario de 'First Dates'. "Es un chico muy mono, pero creo que necesitamos vernos sin cámaras para conocerlo mejor porque está cohibido", reconocía la soltera.

Llegados a este punto, los dos tenían que anunciar su decisión final. Él, pese a su nerviosismo constante durante toda la cita, consiguió conquistar a Marina. Por lo que, los dos barceloneses volverán a verse, y sin cámaras además.