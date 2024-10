'El Hormiguero' da la sorpresa enfrentando a Belén Esteban contra Jorge Javier Vázquez

'El Hormiguero' ya ha puesto fecha a la entrevista de Belén Esteban tras ser cancelada. Este miércoles, el programa de Pablo Motos se quedó sin emisión debido a los especiales para cubrir toda la actualidad de la DANA. Ese día era el previsto para que Belén Esteban acudiese a 'El Hormiguero', pero Antena 3 ya ha anunciado cuándo la princesa del pueblo visitará a Pablo Motos.

De hecho, lo hará en el día menos esperado, compitiendo directamente contra Jorge Javier Vázquez. Y es que Belén Esteban acudirá a 'El Hormiguero' hoy mismo, este jueves 31 de octubre, según ha anunciado el programa en redes sociales. Por lo tanto, Belén Esteban luchará contra la gala de 'Gran Hermano' presentada por Jorge Javier Vázquez, aunque tampoco es una novedad, teniendo en cuenta que a diario compiten 'Ni que fuéramos' con 'El Diario de Jorge'.

Por lo tanto, 'El Hormiguero' pospone la entrevista de Óscar Casas y Gervasio Deferr prevista para este jueves 31 de octubre. Los invitados acudían para promocionar 'El Gran Salto', la nueva y esperada serie de atresplayer que se estrenará el próximo 17 de noviembre. Esta entrevista será reubicada en las próximas semanas.

De este modo, Belén Esteban volverá a Antena 3 hoy mismo. La última vez que la colaboradora trabajó en la cadena fue de la mano de Ana Rosa Quintana, en los últimos años de 'Sabor a ti' entre 2002 y 2004.

Esta visita sorprende, ya que la propia Belén Esteban desveló que hace un año fue vetada para participar en un programa de Antena 3. "Me cogieron para 'Mask Singer' y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían", desveló la colaboradora. "No denuncié porque soy buena persona", añadió en su momento Belén Esteban, cuando también se rumoreaba su participación en 'Y ahora Sonsoles'.

Recordamos que, este martes, 'El Hormiguero' fue segunda opción de su franja con un buen 13,6% y 1.806.000 seguidores. El programa de Pablo Motos congregó 4.784.000 espectadores únicos. No obstante, el espacio de Antena 3 consiguió picos por encima del 17% de share a lo largo de su emisión.