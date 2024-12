Así ha sido el homenaje final de 'La que se avecina' a Vicente (Ricardo Arroyo)

Vicente Maroto, el personaje de Ricardo Arroyo, se ha despedido definitivamente de 'La que se avecina'. Después de que los vecinos encontrasen su cuerpo sin vida en el anterior episodio, Amador (Pablo Chiapella) ha sido el encargado de repartir sus cenizas. Y lo ha hecho en el lugar que más le gustaba a Vicente.

De este modo, el sexto episodio de la quinta temporada arranca con Amador llegando a la cafebrería. "¿Qué haces con las cenizas de Vicente?", pregunta Agustín tras verle entrar en la urna. "Javi, el huevón, que me ha dicho que me haga cargo de la última voluntad de su padre porque él tiene tiempo", responde. Unas palabras con las que se descarta el regreso de Antonio Pagudo, como se había rumoreado.

Sin embargo, Amador no sabe exactamente como despedirse de su amigo. "No lo sé, no lo dejó escrito. No hizo testamento, le daba pereza", explica el protagonista.

| Prime Video

"Para mí es un honor, ¿si no quién lo va a hacer? Mente fría desaparecido con la muñeca hinchable, el pelocho fugado con la fisio, Leo estrellado y Vicente infartado... Soy el último león", dice Amador entre lágrimas.

De este modo, tras varias ideas a lo largo del capítulo de 'La que se avecina', Maite y Andy le recomiendan esparcir las cenizas en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atleti. Tras inicialmente pensar en colarse en un partido, Maite encuentra que existen unas visitas guiadas. Por lo tanto, Amador se dirige directamente a despedirse de Vicente en el lugar que más le gustaba.

Y es que Amador se mete las cenizas de Vicente en los pantalones, para poco a poco irlas dejando en los distintos lugares del estadio. Desde la entrada, hasta los vestuarios y el museo, hasta llegar por fin al césped. Tras ser delatado por un niño, Amador corre, como vimos en el tráiler de la temporada de 'La que se avecina', chillando su mítico "delantero pichichi". "Si alguien más desea que repose algún ser querido en el campo, no hace falta que haga el ridículo. También tenemos un columbario", dice la guía.

De este modo, Amador, entre lágrimas, protagoniza la última escena del personaje de Ricardo Arroyo: "Vicente, león, descansa en paz", dice tirando sus cenizas al aire.