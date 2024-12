'¿Te conozco'?: el reencuentro entre Adrià Collado y Luis Merlo en 'La que se avecina'

El regreso de Adrià Collado en su papel de Sergio Arias a 'La que se avecina' ya es una realidad. Prime Video ha estreado este lunes 2 de diciembre el quinto episodio de la temporada 15 de 'La que se avecina'. Un capítulo que ha contado que la vuelta del mítico actor, que participó como personaje fijo en las dos primeras temporadas.

De este modo, Sergio Arias regresa, ahora a Contubernio 49, ya que coincide con Lola (Macarena Gómez) en su nuevo proyecto como actriz. La primera en descubrir su vuelta es Maite, que vuelve a enamorarse del personaje de Adrià Collado, tras su historia en el pasado. Sin embargo, Sergio Arias tan solo quiere recuperar el tiempo perdido con su hijo, Amador Junior, conocido como ojos de pollo, que no tiene mucho interés en su padre biológico.

No obstante, uno de los momentos más esperados del capítulo ha sido el reencuentro de Adrià Collado y Luis Merlo. Ambos interpretaron a los míticos Mauri y Fernando en 'Aquí no hay quien viva'. Como es habitual en estos casos, 'La que se avecina' no ha perdido la oportunidad de reunirlos, recordando el pasado.

| Prime Video

El personaje de Adrià Collado abandona la cafebrería cuando justo aparece el de Luis Merlo. "Disculpas, te conozco? Me suenas muchísimo", le dice Bruno: "Y tú a mí", responde Sergio. "Soy Bruno Quiroga, el pianista internacional", se presenta uno, a lo que el otro hace lo mismo: "Soy Sergio Arias, el doctor Ventura en la serie la 'Pecaminosa'"

"Claro, el del yogur para el tránsito, pero no no no, yo te conozco de otra cosa", responde el personaje de Luis Merlo en 'La que se avecina'. "Y yo a ti también, pero ahora mismo no caigo", sigue con la trama Adrià Collado.

En ese momento, se van a dar dos besos, pero casi se lo dan en la boca: "Te iba a dar un beso", responde, sorprendido, Bruno Quiroga en 'La que se avecina'. "¿A mí? ¿Por qué?", reacciona Sergio Arias. "No lo sé, que tontería", dice el otro, mientras ambos confirman que no son gays: "Menos mal, porque si no vaya lío".

Es entonces cuando se despiden, pero justo antes ambos miran para atrás, pensativos, intentando recordar de que se conocen. Cabe destacar que estos reencuentros ya los hemos vivido en el pasado en 'La que se avecina' con multitud de personajes. Uno de los más recordados fue cuando se reencontraron Fernando Tejero y Eduardo Gómez, los míticos Emilio y Mariano en 'Aquí no hay quien viva', Fermín y Maxi en 'La que se avecina'.